Лицей на улице Льва Толстого в Бронницах отремонтируют к середине октября — здание 1960 года получит современный облик. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что рядом со школой появится и долгожданный стадион.

Лицей полностью преобразится. Здесь отремонтируют кровлю, фасад, улучшат внутреннюю отделку, электрику и не только.

По этой школе задача — открыть ее во втором модуле. И двор тоже будет переоборудован — он будет соответствовать всем самым высоким стандартам Андрей Воробьев.

На время ремонта учеников распределили по другим школам в Бронницах. Уже осенью ребята вернутся в лицей и увидят его в новом свете.

«Капитальный ремонт — это всегда весьма сложное занятие. В чем проблема — вы, наверное, знаете по своей квартире или по тому, когда делаете капитальный ремонт. Вскрываешь одно — за ним идет другое. Если что-то не доделал, потом будешь локти кусать», — рассказал Воробьев во время общения с педагогами и родителями учеников.

Он подчеркнул, что к 1 сентября в Подмосковье открывают 48 школ — и новых, и отремонтированных.

«Пришлем усиление»

Губернатор подчеркнул, что ремонт, проводимый в лицее, очень масштабный. Важно учесть все нюансы и открыть школу не позднее октября.

«Все-таки школа большая — 800 человек. Нужно сделать все грамотно. Электрику полностью меняют и так далее. Октябрь — ничего критичного в этом нет, но главное, чтобы с октябрем нас уважаемый строитель не подвел. Мы усиление пришлем сюда, чтобы дети во второй четверти уже пошли в школу», — сказал Андрей Воробьев.

В старой школе 1960 года постройки не было помещений для столовой, спортивного и актового залов. Со временем под эти цели приспособили кабинеты, но это приносило дискомфорт ученикам. Теперь все изменится.

Накануне Дня защиты детей Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству еще 20 школ в Московской области.