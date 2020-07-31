Свыше 1400 новых контейнеров для смешанных отходов появится в Воскресенском кластере Подмосковья

«Обновление контейнерного парка Воскресенского кластера идет постоянно. За полтора года работы мы установили на территории обслуживания более 15 тысяч емкостей — контейнеров для ТКО и РСО и бункеров для крупногабаритных отходов, с учетом новой поставки их количество перешагнуло за 16 тысяч. В таких объемах модернизация инфраструктуры для сбора отходов проводится впервые», — подчеркнул генеральный директор регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Алексей Чувиков.

Первая партия из 200 новых пластиковых контейнеров для смешанных отходов уже поступила в Люберцы. Технические службы регоператора приступили к их установке на контейнерные площадки. В первый же день переоборудовали пять контейнерных площадок.

«На сегодняшний день в Московской области установлено более 90 тысяч серых контейнеров для смешанных отходов. Это количество баков уже в 1,5 раза превышает плановые показатели, установленные в соответствии с нормативами», — подчеркнул министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он добавил, что все контейнеры со смешанным отходами региональные операторы транспортируют на современные КПО, там из них извлекают около 30% органических отходов, подлежащих компостированию.