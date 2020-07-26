Подмосковье сдержало цены на услуги ЖКХ. Как это удалось сделать

Тарифы на ряд жилищно-коммунальных услуг для жителей Московской области удалось не только сдержать, но и снизить. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Нам удалось это сделать в ряде территорий благодаря преобразованиям в городские округа. Где-то стали меньше платить за воду, где-то — за тепло», — сказал он.

Также он напомнил, что в этом году тарифы сдержали максимально. Рост составил всего 2%. Это ниже уровня инфляции и предельного индекса, определенного правительством, которые составляют 3 и 4%. За некоторые оказываемые услуги деньги прекратили взимать.

Мы заморозили взносы на капремонт, когда была пандемия. В ряде территорий освободили от уплаты за вывоз мусора — там, где до сих пор еще работают свалки Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Московская область еще в прошлом году стала использовать практику единого тарифа на услуги ЖКХ. Для этого в регионе создали единые организации, которые отвечают за поставки тепла и воды в жилые дома. Каждая из них начала обслуживать свой городской округ. Такой переход позволил начать поэтапное снижение тарифов услуг ЖКХ и приведение их к единому показателю в округе.

Это дало эффект снижения сумм, которые жители платят за услуги ЖКХ. Так, для семьи из трех человек в квартире площадью 54 квадратных метра тариф с начала года снизился в Коломенском городском округе на 835 рублей, в Талдомском городском округе — на 832 рубля. До конца этого года в подмосковных городских округах появятся еще 16 единых теплоснабжающих организаций и 21, гарантирующая водоснабжение и водоотведение.

Кроме того, с 1 июля цены на ряд услуг ЖКХ заморозили на три месяца. Такое распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Речь идет о газоснабжении, сборе на капитальный ремонт домов и нормативах горячей воды. Последний пункт составляет почти четверть от общей суммы, указанной в платежке.