Избавиться от старой мебели. Как работают комплексы по переработке отходов в Подмосковье?

Покупка нового дивана или замена окон и дверей — это всегда приятно. Но главный вопрос, которым задаются все: куда деть старые вещи? Многим кажется, что вынутые старые рамы увезут на свалку. Но это не так. Крупногабаритный мусор из специальных контейнеров отправляют на сортировку на комплексах по переработке отходов. «360» выяснил, как они работают.

Сортировочная станция — это первый пункт, куда прибывает крупногабаритный мусор, собранный в Подмосковье. Привозят его отдельными машинами и выгружают на специальной площадке. Отбирают необходимые материалы и перегружают в новые большие машины.

«Дальше они едут на комплексы по переработке отходов. И там дальше этим отходам дают вторую жизнь. Их дробят используют как присыпку, также это отличное сырье до цементных заводов. Цель — достичь нулевого захоронения отходов в будущем», — рассказал заместитель гендиректора перегрузочной станции Дмитрий Архаров.

На комплексе переработки отходов сначала машину с грузом взвешивают. После этого водитель оставляет отходы на площадке и отправляется за новой партией. Специальный грузозахватчик — грейфер забирает доски и отправляет их в дробилку. На выходе получается готовая щепа.

Пока так перерабатывают только дерево. Предприятий, которые перерабатывают текстиль пока мало, но в скором времени подмосковные комплексы по переработке отходов увеличат свои мощности. Правительство Московской области уже подписало с профильными компаниями соответствующий договор. Благодаря этому начнут перерабатывать до полимеров пластик. которого сейчас в отходах очень много. Это еще один шаг к полному отказу от захоронения отходов.