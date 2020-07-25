Избавиться от старой мебели. Как работают комплексы по переработке отходов в Подмосковье?
Сортировочная станция — это первый пункт, куда прибывает крупногабаритный мусор, собранный в Подмосковье. Привозят его отдельными машинами и выгружают на специальной площадке. Отбирают необходимые материалы и перегружают в новые большие машины.
«Дальше они едут на комплексы по переработке отходов. И там дальше этим отходам дают вторую жизнь. Их дробят используют как присыпку, также это отличное сырье до цементных заводов. Цель — достичь нулевого захоронения отходов в будущем», — рассказал заместитель гендиректора перегрузочной станции Дмитрий Архаров.
На комплексе переработки отходов сначала машину с грузом взвешивают. После этого водитель оставляет отходы на площадке и отправляется за новой партией. Специальный грузозахватчик — грейфер забирает доски и отправляет их в дробилку. На выходе получается готовая щепа.
Пока так перерабатывают только дерево. Предприятий, которые перерабатывают текстиль пока мало, но в скором времени подмосковные комплексы по переработке отходов увеличат свои мощности. Правительство Московской области уже подписало с профильными компаниями соответствующий договор. Благодаря этому начнут перерабатывать до полимеров пластик. которого сейчас в отходах очень много. Это еще один шаг к полному отказу от захоронения отходов.