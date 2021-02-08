Восемь железнодорожных станций Подмосковья модернизируют в 2021 году

За год модернизируют станции Карманово, Ковригино, Шугарово, Акри, Катуар, Кабаново, Кривандино и Вялки.

Старые платформы демонтируют и заменят новыми. На станциях установят пандусы, для безопасности пассажиров по краям путей сделают антискользящее покрытие.

На смену люминесцентным лампам придут светодиодные. А для слабовидящих пассажиров предусмотрят дорожки из тактильной плитки.

Изменения коснутся и систем навигации: на станциях улучшат информационные экраны и стенды. Вместе с тем там установят лавочки и реконструируют навесы, которые будут защищать от непогоды.

Весь план модернизации выполнят, не закрывая станции. Они продолжат работать. На время ремонта оборудуют деревянные платформы.

В пресс-службе ЦППК добавили, что за 2021 год реконструируют навесы на 36 железнодорожных станциях. Все работы выполнят по инвестиционной программе, реализуемой вместе с РЖД.

А ранее стало известно, что 15 переходов через железную дорогу построят в Подмосковье до конца года.