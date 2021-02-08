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    08 февраля 2021, 09:59

    Восемь железнодорожных станций Подмосковья модернизируют в 2021 году

    Анастасия Аброськина

    Облик восьми железнодорожных станций Подмосковья улучшат в 2021 году. Они расположены на Савеловском, Павелецком, Горьковском, Казанском направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
    Восемь железнодорожных станций Подмосковья модернизируют в 2021 году

    За год модернизируют станции Карманово, Ковригино, Шугарово, Акри, Катуар, Кабаново, Кривандино и Вялки.

    Старые платформы демонтируют и заменят новыми. На станциях установят пандусы, для безопасности пассажиров по краям путей сделают антискользящее покрытие.

    На смену люминесцентным лампам придут светодиодные. А для слабовидящих пассажиров предусмотрят дорожки из тактильной плитки.

    Изменения коснутся и систем навигации: на станциях улучшат информационные экраны и стенды. Вместе с тем там установят лавочки и реконструируют навесы, которые будут защищать от непогоды.

    Весь план модернизации выполнят, не закрывая станции. Они продолжат работать. На время ремонта оборудуют деревянные платформы.

    В пресс-службе ЦППК добавили, что за 2021 год реконструируют навесы на 36 железнодорожных станциях. Все работы выполнят по инвестиционной программе, реализуемой вместе с РЖД.

    А ранее стало известно, что 15 переходов через железную дорогу построят в Подмосковье до конца года.