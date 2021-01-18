На железных дорогах Подмосковья появятся 30 новых пешеходных переходов

В Московской области продолжат повышать безопасность на железных дорогах. В этом году в регионе благоустроят 70 подходов к железнодорожным станциям, ликвидируют 300 народных троп, построят 30 новых пешеходных переходов через пути. Об этом первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву.

30 новых переходов через железную дорогу построят в Подмосковье в этом году. Их оборудуют по специальному стандарту. На переходах будут выполнены все обязательные условия для безопасного пересечения путей: специальное покрытие, светофор, ограждение и освещение.

«Определены и согласованы 30 мест размещения пешеходных переходов. Это места, где произошло 84 смертельных случая. Существующие переходы находятся на значительном удалении — от двух до пяти километров. И в таких местах тротуары уже нас не спасут», — отметила Анна Кротова, первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Две трети всех несчастных случаев на железной дороге происходит из-за того, что переходят ее в неположенном месте. Такова статистика за последний год. Всего погибли 294 человека. Именно тропы, которые протаптывают жители, зачастую приводят к гибели.

Кротова уточнила, что за прошлый год в Подмосковье ликвидировали 482 народные тропы. Это 70% от общего количества. Также было построено 30 тротуаров к пешеходным переход через пути.

«По анализу Министерства транспорта региона, народные тропы — наиболее частая причина смертельных случаев на железной дороге. В этом году муниципалитетам необходимо усилить работу по ликвидации таких мест, а также более активно проводить комплексные мероприятия по благоустройству подходов к станциям — организации тротуаров, ограждений, парковок. Это позволит сохранить больше жизней на железной дороге», — отметила Анна Кротова.

Помимо создания инфраструктуры, в области развернули информационную кампанию. От щитов на платформах до рассылки в родительские чаты.