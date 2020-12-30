Современный вокзал вместо обычной остановки. Как станцию «Подольск» на МЦД-2 улучшили после реконструкции

На территории вокзала обустроили две платформы с навесами для защиты от дождя и снега, расширили пешеходный переход, сделали новые выходы на платформы и динамическую систему навигации.

После обновления станцию открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Очень рад, что мы открываем здесь очередную комфортную станцию. Стратегическая задача в том, чтобы транспорт в нашем мегаполисе был доступным, комфортным и удобным. Благодаря поддержке нашего президента, Москва, РЖД и Подмосковье реализуют масштабный проект — МЦД Андрей Воробьев.

По словам губернатора, это наивысший уровень обслуживания общественного транспорта. Он подчеркнул, что цена проезда на пригородных путях, благодаря совместной работе со столицей, в три раза дешевле, чем была раньше. Вместе с тем станции МЦД позволяют пассажирам значительно экономить время в пути.

«Шесть минут — частота тактов сообщения будет в часы пик. И, конечно, когда мы открываем каждую следующую станцию, нас спрашивают: „Когда будет следующее направление открыто?“. А это большое направление — Раменское, Химки, Зеленоград. Уже идет большая работа», — добавил Андрей Воробьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что МЦД — это очень масштабный проект, который дает пассажирам новый уровень обслуживания, комфорт и выгодную цену.

Проведена гигантская работа. Впервые за всю историю реконструкции железных дорог РЖД, правительство Московской области и Москвы, Министерство транспорта России вышли на рекордный объем, несмотря на пандемию. Он сопоставим со строительством метро Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил комфорт перевозок, их точность, частоту движения поездов. Строительство МЦД, по его словам, — очень сложный, но очень значимый процесс. Станции появляются в городах и поселках, на действующей инфраструктуре.

«Мы с Андреем Юрьевичем здесь были, когда только запускали МЦД. И сегодня этот вокзал по мощности уже в два раза больше, комфортнее. И объем перевозок, движения поездов на две трети больше, чем до открытия МЦД. Другой комфорт, другой уровень, другая цена, в конце концов. Все другое», — сказал Собянин.

А губернатор Подмосковья добавил, что, благодаря реализации проекта МЦД, уже появилось много положительных откликов от жителей, получивших совсем новый уровень пригородного сообщения.

Кроме того, в Московской области уже удалось развязать еще один транспортный узел. Это Реутово — Балашиха. Раньше, по словам Воробьева, в поезда на этом направлении можно было попасть «только с разбега».

Сегодня еще один узел развязали. Это Реутов — Балашиха. Там загрузка была под 180-190%. По сути, в поезда можно было забежать только с разбега. <…> Сегодня дополнительные пути и поезда позволили снять перегрузку Андрей Воробьев.

По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, год был очень сложным, но все вызовы, которые он принес, удалось решить. Он также отметил уникальный результат по перевозкам.

«В этом году 99% точности в приходе электричек. Мы работаем над всеми элементами по созданию удобств вместе с Москвой и Подмосковьем. Очень благодарен, что именно железная дорога, а это очень большой труд, уже становится самым современным, экологичным, зеленым, удобным городским видом транспорта», — сказал он.

Белозеров добавил, что уже введенные маршруты с уникальной частотой движения поездов показали, что новые станции МЦД очень востребованы у пассажиров.