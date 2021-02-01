Еще 15 переходов через железную дорогу построят в Подмосковье за год
Четыре новых перехода откроют на Савеловском направлении железной дороги. Они появятся на станциях Дмитров, Орудьево, Темпы и Талдом.
Два перехода оборудуют на Рижском направлении. Их сделают на платформах Новопетровское и Устиновка.
Два объекта подготовят на остановочных пунктах Акри и Тесна. Это Павелецкое направление железной дороги.
Еще три сделают на платформах Львовская, Шарапова Охота и Серпухов, два — на станции Электроугли и ровно столько же — на остановках Портновская и Можайск.
Это отметил начальник МЖД Михаил Глазков. По его словам, за прошлый год построили 20 новых одноуровневых пешеходных переходов, но на этом работы не заканчиваются.
На линиях с интенсивным движением поездов, в том числе диаметрах, возводятся конкорсы и подземные вестибюли, оснащенные лифтами и эскалаторами
Он отметил, что это необходимо для перехода железной дороги и выхода на платформы. Сегодня продолжается строительство тоннелей и конкорсов в рамках развития МЦД.
В этом году на станции Тимирязевская МЦД-1 появится новый подземный пассажирский вестибюль с тоннелем, на станции Печатники МЦД-2 подготовят сразу несколько переходов, а на новой станции Щукинская построят конкорс.
Ранее в правительстве Подмосковья отметили, что любителями народных троп у железных дорог займется полиция. Нередко пассажиры попадают под колеса электричек, пробуя сократить маршруты в неположенных местах или спрыгивая на станции через заборы, чтобы не оплачивать проезд. Этот вопрос взял на контроль губернатор Андрей Воробьев.