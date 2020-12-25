МЦД, путепроводы, безопасность. Как Подмосковье и РЖД будут развивать транспорт в регионе

Глава региона отметил, что пригородное сообщение критически важно для каждого человека и экономики. Сфера перевозок, по его словам, требует стремительного и своевременного развития.

За год совместной работы областного правительства и РЖД смертность на железных дорогах снизилась на 25%. Воробьев подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество поможет достичь самых высоких результатов.

Спасибо, что поддержали нас вместе со своей командой. А дальше у нас план мероприятий, который позволит увидеть уже другие цифры. И, конечно, благодаря президенту, активному участию Москвы и РЖД виден колоссальный эффект от МЦД Андрей Воробьев.

Соглашение касается в том числе и строительства пешеходных переходов через железнодорожные пути. Отдельно губернатор отметил, что жители ждут запуска МЦД-3.

«Мы очень рассчитываем на строительство МЦД-3. Это тоже тема, которая очень волнует наших жителей. Мы хотели попросить вас максимально интенсивно заниматься этим направлением. С мэром Москвы у нас полное взаимопонимание. Мы понимаем, насколько важно обеспечить качественное пригородное сообщение», — рассказал губернатор Подмосковья.

Он добавил, что еще одна тема, которая беспокоит жителей, — состояние станций. По словам Воробьева, у правительства Подмосковья есть ряд новых предложений, которые направят в РЖД.

Мы со своей стороны занимаемся благоустройством и обеспечением парковок для того, чтобы пересадочные узлы были комфортными, безопасными. <…> Хочу поблагодарить всех коллег, кто задействован, — часто мы этих людей не видим Андрей Воробьев.

Олег Белозеров подчеркнул, что РЖД вместе с Подмосковьем справились со сложным вопросом перевозки пассажиров в условиях пандемии. Он поблагодарил областное правительство за своевременно принятые решения.

По словам Белозерова, все вопросы, связанные с расписанием и движением поездов в непростой год, решали очень быстро и пассажиры не почувствовали серьезных сложностей.

Вы сказали о команде — я полностью это разделяю. Мое видение, что у нас общая команда. За последнее время в сложных вопросах, которые решались, мы находили полное взаимопонимание Олег Белозеров.

Еще один вопрос, который совместно решают Подмосковье и РЖД, — это путепроводы. Белозеров рассказал, что регион и компания развивают это направление по уже разработанным механизмам.

«Мы понимаем, что чем выше интенсивность, тем больше по времени закрыты переезды, но мы включили основные направления и мы четко движемся совместно по той программе, которую вместе разработали», — уточнил он.

Отдельное направление, по его словам, есть по платформам на станциях. Специалисты следят за порядком на каждой из них.

У нас большая инвестиционная программа, где одним из ключевых элементов является центральный транспортный узел. Это диаметры и перевозка пассажиров в столицу и Подмосковье Олег Белозеров.

На встрече подчеркнули, что правительство Московской области и РЖД полностью поддерживают планы по развитию центрального транспортного узла.