Стал известен рейтинг популярных горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья

Так, список возглавил спортивный комплекс «Кант». Там клиенты Tele2 скачали 46 терабайтов трафика. Следующий — «Ново-Переделкино». В этом комплексе абоненты израсходовали 23 терабайта. На третьем и четвертом месте расположились курорты «Волен» и «Куркино», где скачали по 19 терабайтов трафика. Замыкает топ-5 спортивно-развлекательный парк «Яхрома». Там клиенты потратили 18 терабайтов.

Всего клиенты клиенты Tele2 скачали и отправили 166 терабайтов трафика в этом сезоне — это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом.

«Проанализировав в 2019 году активность абонентов на популярных горнолыжных курортах России, мы выяснили, что столичные клиенты Tele2 зимой делают выбор в пользу активного отдыха — потребление трафика на склонах увеличилось почти в девять раз. Так, продолжая развивать и модернизировать сеть в Москве и области, мы уделили особое внимание склонам и спортивным комплексам региона. Благодаря заблаговременной оптимизации сетевой инфраструктуры нам удалось поддержать стиль жизни наших абонентов отличным скоростным интернетом», — сказал Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2.

Tele2 — оператор сотовой связи. Он работает в России с 2003 года. Сейчас компания оказывает услуги в 67 регионах страны. В 2018-м Tele2 использовали 42,3 миллиона абонентов.