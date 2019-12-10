Tele2 стал лидером по качеству голосовых вызовов в Подмосковье

Мобильный оператор Tele2 показал лучшие результаты по совокупности показателей качества голосовых вызовов. Исследование было организовано агентством TelecomDailу. Компания продолжает расширять зону покрытия и емкость сети LTE в Москве и области. Так, с января по октябрь 2019 года количество базовых станций 4G в столичном регионе увеличилось на 66%.

В ноябре 2019 года информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело ежегодное исследование качества услуг голосовой связи и передачи данных в сотовых сетях, работающих на территории столичного региона. В результате замеров в Московской области первое место среди операторов по совокупности параметров качества услуг в части голосового соединения заняла Tele2 с максимальным коэффициентом качества речи (4,31). Кроме того, компания продемонстрировала стабильное качество установления соединения. В области оператор не потерял ни один из 229 тестовых вызовов из-за обрывов. В Москве этот показатель сократился до 0,2%.

В 2019 году Tele2 активно инвестировала в развитие сети в Московском регионе, менее чем за год на 66% увеличив количество базовых станций стандарта 4G. Это обусловлено быстрым темпом роста активных пользователей мобильного интернета — по итогам третьего квартала 2019 года один абонент скачивает в среднем 12 Гб трафика в месяц. Росту потребления трафика способствует увеличение количества устройств с поддержкой технологии LTE.

Расширяя покрытие и увеличивая емкость сети в столичном регионе, Tele2 способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким). По итогам третьего квартала 2019 года в Москве и области компания показала NPS в 55%. Кроме того, Tele2 занимает лидирующие позиции по показателю MNP в отрасли. Он составляет 10 к одному, то есть на 10 пришедших в сеть абонентов от других операторов приходится всего один ушедший.

«Tele2 в Москве уже не первый раз становится лидером по качеству голосовых вызовов. Для нас это важный показатель, поскольку при активном росте абонентской базы в столице качество предоставляемых услуг остается на самом высоком уровне. Сейчас мы модернизируем сеть, расширяем емкость, где это необходимо, используя технологичные методы на основе big data, чтобы наши абоненты оставались довольны качеством голосовых вызовов и скоростью мобильного интернета», — отметил директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.