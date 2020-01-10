    10 января 2020, 11:45

    Терапия для души и тела. Проводим активные выходные в горнолыжном парке под Дмитровом

    Алена Сырбу, Анна Каргашина, Ксения Жеребцова

    Новогодние праздники закончились, но жизнь продолжается. Вместо того, чтобы работать не поднимая головы до самых майских каникул, позволяйте себе хотя бы один активный уикенд в месяц. Проводите его на природе, восстанавливая баланс сил. Например, для такого отдыха можно выбрать горнолыжный парк «Яхрома» в Дмитровском городском округе.
    Терапия для души и тела. Проводим активные выходные в горнолыжном парке под Дмитровом

    Добраться до него несложно — всего 48 километров от Москвы по Дмитровскому шоссе в направлении деревни Степаново. Можно доехать и на автобусе — от метро «Алтуфьево» до остановки «Яхрома», дальше еще 10 минут на такси. По той же схеме — на электричке, только стартуем с Савеловского вокзала.

    Терапия для души и тела. Проводим активные выходные в горнолыжном парке под Дмитровом | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В «Яхроме» гостям предлагают активный отдых на свежем воздухе — то, что нужно после затяжных новогодних гуляний и застолий. Коньки, лыжи, сноуборд или тюбинг — катание на «ватрушках». Это самые популярные развлечения в горнолыжном парке.

    Еще один экстремальный аттракцион Яхромы — американские горки со склона в двухместном вагончике. Управлять им нужно самостоятельно.

    Терапия для души и тела. Проводим активные выходные в горнолыжном парке под Дмитровом | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    После такого адреналина, да еще и на свежем воздухе, чашка горячего ароматного чая — идеальный вариант. Да и учитывая бешеный ритм современной городской жизни — никогда не будет лишним, и даже полезно, замедлиться. Сделать это лучше всего в массажном или спа-салоне. В парке «Яхрома» есть целый аквацентр. Релакс-программы, джакузи, четыре сауны: хамам, калдариум — горячая баня, финская, инфракрасная. Последняя защищает от простудных заболеваний, что крайне важно зимой.

    Идеальным завершением активного выходного дня станет вкусный ужин. В парке «Яхрома» работают четыре ресторана с уютной атмосферой и разнообразными блюдами. Например, в гриль-баре — это прежде всего блюда, приготовленные на открытом огне: грибы, овощи, шашлык.

    Терапия для души и тела. Проводим активные выходные в горнолыжном парке под Дмитровом | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Переночевать в «Яхроме» можно в номере на любой вкус и кошелек. От комфортных недорогих комнат до отдельных семейных коттеджей. Например, двухместный номер обойдется в 6,5 тысячи рублей в будние дни и девять тысяч — в выходные.