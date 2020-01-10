Терапия для души и тела. Проводим активные выходные в горнолыжном парке под Дмитровом

Новогодние праздники закончились, но жизнь продолжается. Вместо того, чтобы работать не поднимая головы до самых майских каникул, позволяйте себе хотя бы один активный уикенд в месяц. Проводите его на природе, восстанавливая баланс сил. Например, для такого отдыха можно выбрать горнолыжный парк «Яхрома» в Дмитровском городском округе.

Добраться до него несложно — всего 48 километров от Москвы по Дмитровскому шоссе в направлении деревни Степаново. Можно доехать и на автобусе — от метро «Алтуфьево» до остановки «Яхрома», дальше еще 10 минут на такси. По той же схеме — на электричке, только стартуем с Савеловского вокзала.

Источник фото: телеканал «360»

В «Яхроме» гостям предлагают активный отдых на свежем воздухе — то, что нужно после затяжных новогодних гуляний и застолий. Коньки, лыжи, сноуборд или тюбинг — катание на «ватрушках». Это самые популярные развлечения в горнолыжном парке.

Еще один экстремальный аттракцион Яхромы — американские горки со склона в двухместном вагончике. Управлять им нужно самостоятельно.

Источник фото: телеканал «360»

После такого адреналина, да еще и на свежем воздухе, чашка горячего ароматного чая — идеальный вариант. Да и учитывая бешеный ритм современной городской жизни — никогда не будет лишним, и даже полезно, замедлиться. Сделать это лучше всего в массажном или спа-салоне. В парке «Яхрома» есть целый аквацентр. Релакс-программы, джакузи, четыре сауны: хамам, калдариум — горячая баня, финская, инфракрасная. Последняя защищает от простудных заболеваний, что крайне важно зимой.

Идеальным завершением активного выходного дня станет вкусный ужин. В парке «Яхрома» работают четыре ресторана с уютной атмосферой и разнообразными блюдами. Например, в гриль-баре — это прежде всего блюда, приготовленные на открытом огне: грибы, овощи, шашлык.

Источник фото: телеканал «360»

Переночевать в «Яхроме» можно в номере на любой вкус и кошелек. От комфортных недорогих комнат до отдельных семейных коттеджей. Например, двухместный номер обойдется в 6,5 тысячи рублей в будние дни и девять тысяч — в выходные.