Столичные абоненты Tele2 назвали самые популярные электронные книги

Tele2 выяснил литературные предпочтения своих московских абонентов за 2019 год. Компания проанализировала свои развлекательные сервисы и составила рейтинг.

Tele2 выяснил, какие онлайн-издания оказались в топе рейтингов, сформированных развлекательными сервисами компании. Так, наиболее популярным книжным жанром стала современная зарубежная проза, а самыми читаемыми онлайн-изданиями — Maxim и «Популярная механика».

Столичный регион сохраняет за собой лидерство по доле активных пользователей интернета. В 2019 году, по данным аналитиков Tele2, абоненты сети также стали активнее пользоваться развлекательными digital-площадками, в том числе «Tele2 Книгами» и «Tele2 Журналами».

К концу 2019 года платформа «Tele2 Книги» насчитывала более 190 тысяч наименований изданий различных жанров. При этом в начале прошлого года абонентам было доступно только 100 тысяч электронных книг. Количество же просмотров изданий на сервисе увеличилось на 400%.

Самыми популярными книгами прошлого года стали: «Сахарное свечение» Дины Рубиной и «Оно. Том 1. Тень прошлого» Стивена Кинга. В тройку самых читаемых изданий также вошла «Кроличья нора, или Что мы знаем о себе и Вселенной». Одним из самых популярных российских авторов стал Виктор Пелевин — абоненты Tele2 высоко оценили его роман iPhuck 10. В ТОП-10 самых популярных книг также вошли труды Омара Хайяма и Зигмунда Фрейда.

Что касается периодических изданий, сегодня на платформе регулярно обновляются 87 журналов. В прошлом году количество публицистических статей на сервисе увеличилось на 150%, и теперь читателям доступно 100 тысяч материалов. Количество просмотров на сервисе также выросло: по итогам 2019 года клиенты стали просматривать журналы в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. При этом количество столичных абонентов выросло на 4,5%.

Наибольшую популярность у пользователей завоевали женские и мужские журналы, на третьем месте оказались издания о стиле жизни. А вот научная пресса с третьей строчки переместились на пятую — в качестве альтернативы абоненты Tele2 выбирали популярные издания из категории «Дом и семья». Самыми читаемыми журналами сервиса стали Maxim, «Популярная механика», Forbes и Cosmopolitan.

«Tele2 Журналы» также дает возможность своим пользователям просматривать издания даже при отсутствии доступа к сети, а понравившиеся журналы и статьи можно добавлять в папку «Избранное» или загружать на смартфон.

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область.