«Чем не Куршевель?». Бледанс и Ардова сняли ролик в подмосковных Сорочанах
«C Аней Ардовой сняли веселый ролик. По-моему получилось суперически. Эта зима какая-то евро. И в Подмосковье очень красиво и колоритно: ярмарки, катки, фонарики и, конечно, горнолыжные склоны. Чем не Куршевель? Любимого под мышку и на гору», — подписала Эвелина Бледанс в Instagram.
По сюжету, Ардова сидит дома и рассматривает фотографии Бледанс с европейских курортов. Потом они вместе с мужем отправляются в Сорочаны и делают такие же фотографии, а потом и вовсе встречают Бледанс на склоне.
Пользователи ролик о «Зиме в Подмосковье» оценили. Все сошлись во мнении, что задумка Бледанс и Ардовой удалась, ведь они всех рассмешили и замотивировали поехать в Подмосковье.
Горнолыжный курорт Сорочаны находится в Дмитровском районе Московской области, в часе езды от Москвы.