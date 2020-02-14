«Чем не Куршевель?». Бледанс и Ардова сняли ролик в подмосковных Сорочанах

Телеведущая Эвелина Бледанс и актриса Анна Ардова сняли видео об отдыхе в Подмосковье. По их словам, можно выкладывать фотографии в Instagram из Сорочан и подписывать любым европейским курортом.

«C Аней Ардовой сняли веселый ролик. По-моему получилось суперически. Эта зима какая-то евро. И в Подмосковье очень красиво и колоритно: ярмарки, катки, фонарики и, конечно, горнолыжные склоны. Чем не Куршевель? Любимого под мышку и на гору», — подписала Эвелина Бледанс в Instagram.

По сюжету, Ардова сидит дома и рассматривает фотографии Бледанс с европейских курортов. Потом они вместе с мужем отправляются в Сорочаны и делают такие же фотографии, а потом и вовсе встречают Бледанс на склоне.

Пользователи ролик о «Зиме в Подмосковье» оценили. Все сошлись во мнении, что задумка Бледанс и Ардовой удалась, ведь они всех рассмешили и замотивировали поехать в Подмосковье.

Горнолыжный курорт Сорочаны находится в Дмитровском районе Московской области, в часе езды от Москвы.