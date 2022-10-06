Спортивный комплекс с катком построят в Орехово-Зуеве в 2023 году | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 14:07 Поделиться Telegram

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Viber Спортивный комплекс с катком построят в Орехово-Зуеве в 2023 году

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Строительство физкультурного комплекса продолжают на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. В нем обустроят крытый каток с трибунами, тренировочный зал и зону отдыха, рассказали в Минспорта Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Дмитрий Абаренов, проект реализуют по поручению губернатора региона Андрея Воробьева по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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«В настоящее время специалисты завершили работы по подготовке строительной площадки, приступили к устройству наружных инженерных сетей, а также начали работы по строительству фундамента», — сообщил он.

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Площадь катка превысит две тысячи квадратных метров, а на трибунах смогут расположиться 230 зрителей. На нем будет работать прокат коньков, заточка и кафе. В здании также обустроят тренировочный зал с местами отдыха, бросковую зону с тренажерами медпункт и другие помещения. На территории оборудуют большую парковку на 55 автомобилей.

Комплекс расположится напротив дворца спорта «Восток», благодаря чему сформируется спортивный кластер рядом с большим жилым микрорайоном. Объект планируют открыть до конца 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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