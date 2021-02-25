Аппараты для сдачи мусора в обмен на деньги запланировали установить в Подмосковье

Аппараты, упрощающие сортировку отходов, планируют установить в Подмосковье. Это фандоматы, ставшие еще одним способом борьбы с мусором. Жителям удастся не только выбросить алюминиевые банки или пластиковые бутылки без вреда для экологии, но и получить деньги.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах в интервью Сергею Минаеву на «360». По его словам, фандоматы станут одним из следующих значимых этапов после победы над всеми мусорными свалками.

У нас была очень „веселая“ история с мусором, но ее больше нет. Свалки мы победили. Сейчас люди присылают к нам другой запрос — просят сделать так, чтобы использовать вторичку Андрей Воробьев.

Речь идет о вторичном сырье, которое используют с пользой. Из пластика, например, можно делать скамейки, а из алюминия — новые банки для напитков.

«Мы сейчас прорабатываем фандоматы. И мы хотим, чтобы дети могли сдать металлическую или пластиковую банку и получить деньги. Во-первых, это польза, потому что все идет во вторичную переработку, а во-вторых, у тебя будут еще и карманные деньги», — подчеркнул Воробьев.

Он вспомнил, как сам сдавал в детстве бутылки и макулатуру. По его словам, все на этом выросли.

«Это было полезным делом, и еще ты получал деньги на расходы. Поэтому мы строим сейчас большие предприятия под вторичную переработку ПЭТа. Дело в том, что в мире уже сейчас (а дальше — больше) не будет использоваться первичный ПЭТ. Как минимум нужно 50 на 50 подмешивать», — сказал губернатор Подмосковья.

А значит, как рассказал Воробьев, вторичный ПЭТ «будет в очень серьезном спросе». Он добавил, что эти шаги Московская область делает в тесном взаимодействии с инвесторами.

«У нас большое предприятие строят по переработке макулатуры и бумаги. Мы огромное количество упаковки выпускаем. Рынок позволяет построить новое предприятие», — отметил губернатор.

Сырье, по словам главы Московской области, для этого есть.

Поэтому все у нас разлетается в переработку. Все вторичное сырье — и стекло, и бумага, и банки, и ПЭТ — сейчас очень востребовано Андрей Воробьев.

Решение о том, что региону необходима мусорная реформа, еще в 2018 году принял губернатор. Подмосковье уже назвали лидером России по качеству ее проведения. Ранее Воробьев рассказал, что впереди регион ждет чистота по примеру японских городов.