Казанские школьники сдавали тару в специальные аппараты — фандоматы. Их разработала компания «РТ-Инвест». Всего за год школьники и учителя из 20 учреждений сдали не менее шести тысяч килограммов чистых отходов.

Это первая крупная сеть фандоматов в России. Бутылки и банки, которые приняли аппараты, уже не требовали дополнительной сортировки. После брикетирования их сразу ждала переработка.

Полученные отходы не захоронят в земле, а сделают вторичным сырьем. Например, собранного школьниками пластика хватит для изготовления 120 уличных скамеек или 15 тысяч футболок, а из алюминия можно повторно сделать банки для напитков.

Опыт в Казани доказал эффективность разработки. Теперь этот проект планируют распространить по стране. Об этом рассказал генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

По его словам, это важный шаг на пути к глубокой переработке отходов. В будущем могут рассмотреть возможность установить фандоматы и в Подмосковье.

Программа по установке фандоматов в Казани переходит на следующий этап — расширение сети уже до 200 фандоматов, включая уличные модели Андрей Шипелов.

А на третьем этапе проекта планируют установить две тысячи фандоматов по всей территории Казани.

Фандоматы полностью произведены в России. Принцип работы простой: банки с бутылками по одной помещают в специальное окно. На электронном табло высвечивается их количество и вес.

Встроенные датчики по штрих-коду определяют материал. Так, пластик и алюминий попадают в разные емкости, пройдя через сминатель. Когда контейнеры наполняются, то аппарат подает сигнал в центр управления.