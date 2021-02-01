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    01 февраля 2021, 18:15

    Прямой путь к переработке. Аппараты для сортировки отходов протестировали в 20 школах Казани

    Анастасия Аброськина

    В школах Казани протестировали аппараты, помогающие упростить сортировку отходов. Целый год они работали в 20 местах, чтобы ученики и педагоги могли избавиться от алюминиевых банок или пластиковых бутылок без вреда экологии. В результате они собрали 225 тысяч предметов, которые отправят на переработку.
    Прямой путь к переработке. Аппараты для сортировки отходов протестировали в 20 школах Казани | Изображение 1

    Казанские школьники сдавали тару в специальные аппараты — фандоматы. Их разработала компания «РТ-Инвест». Всего за год школьники и учителя из 20 учреждений сдали не менее шести тысяч килограммов чистых отходов.

    Это первая крупная сеть фандоматов в России. Бутылки и банки, которые приняли аппараты, уже не требовали дополнительной сортировки. После брикетирования их сразу ждала переработка.

    Полученные отходы не захоронят в земле, а сделают вторичным сырьем. Например, собранного школьниками пластика хватит для изготовления 120 уличных скамеек или 15 тысяч футболок, а из алюминия можно повторно сделать банки для напитков.

    Прямой путь к переработке. Аппараты для сортировки отходов протестировали в 20 школах Казани | Изображение 2

    Опыт в Казани доказал эффективность разработки. Теперь этот проект планируют распространить по стране. Об этом рассказал генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

    По его словам, это важный шаг на пути к глубокой переработке отходов. В будущем могут рассмотреть возможность установить фандоматы и в Подмосковье.

    Программа по установке фандоматов в Казани переходит на следующий этап — расширение сети уже до 200 фандоматов, включая уличные модели

    Андрей Шипелов.

    А на третьем этапе проекта планируют установить две тысячи фандоматов по всей территории Казани.

    Фандоматы полностью произведены в России. Принцип работы простой: банки с бутылками по одной помещают в специальное окно. На электронном табло высвечивается их количество и вес.

    Встроенные датчики по штрих-коду определяют материал. Так, пластик и алюминий попадают в разные емкости, пройдя через сминатель. Когда контейнеры наполняются, то аппарат подает сигнал в центр управления.