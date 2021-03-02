Два первых фандомата для обмена пластика и стекла на бонусы установили в Реутове

В Реутове установили два первых фандомата в рамках муниципального экологического проекта TrashBack. Принцип действия аппарата прост: помещаешь в отсек бутылку из пластика, стекла или алюминия — получаешь баллы. Использовать бонусы можно в этом же сетевом магазине.

Аппараты для раздельного сбора отходов установили в магазинах сети «ВкусВилл» на улицах Ленина, 10, и Комсомольской, 18.

Фандомат уже на начальном этапе распознает три типа емкости: ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки и бутылки из темного стекла. Все остальные существующие аппараты принимают только первые два вида упаковки. Другая важнейшая деталь заключается в том, что устройство принимает и смятую емкость, и тару без или с поврежденным штрихкодом — ни один другой фандомат в мире этого не умеет, уточняет команда проекта TrashBack.

За каждую сданную бутылку или банку фандомат начисляет на бонусную карточку покупателя по 50 копеек. В первые дни работы устройством в Реутове воспользовались более 100 человек, они сдали свыше 900 упаковок на переработку. С начала года сдали тару в фандоматы 1300 человек, 20 тысяч баллов, то есть рублей сетевой магазин уже начислил.

Нейронную сеть обучали сами покупатели — загружали фотографии пустой тары в специальное приложение. Сейчас аппарат способен распознавать семь типов отходов — 170 тысяч наименований.

«Такой запрос у наших жителей действительно есть. Внедрив раздельный сбор ТКО, мы должны идти дальше — максимально использовать вторсырье для переработки. Опыт показывает, что люди готовы принимать участие в подобных мероприятиях, особенно при наличии дополнительной мотивации», — отметил глава Реутова Станислав Каторов.

Собранные бутылки обретают вторую жизнь — их отвозят на переработку. В планах создателей установить специальный датчик, чтобы аппарат не принимал тару с остатками жидкости, ведь ее невозможно переработать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в интервью «360», что установка фандоматов станет одним из следующих значимых этапов после победы над мусорными свалками.