Систему онлайн-голосования, которую ввели для голосования по поправкам к Конституции России, могут применить на следующих выборах в Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Такое заявление глава региона сделал во время прямого эфира на телеканале «Россия 24».

Мы, конечно, в следующий раз (на следующих выборах в Подмосковье — прим. ред.) попробуем тоже участвовать еще и в электронном голосовании, предоставить такую возможность [жителям региона]. Потому что для молодых особенно очень важно Андрей Воробьев.

Во время голосования по поправкам к Конституции России выразить свое мнение дистанционно могли жители всего двух регионов — Москвы и Нижегородской области. На него зарегистрировались 1 190 726 человек, из которых 1 051 000 москвичей. Явка на электронное голосование составила 93,02%.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что для тестирования новой системы голосования отобрали два самых подготовленных региона. Однако и другие субъекты страны тоже готовы к дистанционному голосованию, поэтому его будут продолжать внедрять.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги голосования по поправкам к Конституции в регионе. Он подчеркнул, что Подмосковье показало лучший результат — именно там больше всего жителей региона поддержали изменение главного закона страны. Речь идет о 3 488 197 человек (78,96% от всех проголосовавших).