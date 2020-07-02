Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги голосования по поправкам к Конституции в регионе. Он дал интервью Первому каналу и подчеркнул, как важно получать доверие от жителей на таких мероприятиях.

«Каждые выборы — это доверие. Если доверяют, ты можешь служить и работать, на тебя рассчитывают, на тебя полагаются, что ты изменишь в школе, в детском садике, в больнице. Сегодня президент правильно сказал о том, что это доверие расширенному правительству: от главы муниципалитета, который работает на земле, губернатора, до нашего президента», — сказал глава региона.

Как ранее заявлял Андрей Воробьев, Подмосковье показало самый лучший результат — именно в этом регионе больше всего жителей поддержали поправки к Конституции — а именно 3 488 197 человек (78,96% от всех проголосовавших).

Регион также показал и достаточно высокую явку — отдать свои голоса решили 76% жителей Московской области. И это, по словам главы Подмосковья, лучший результат за все последние годы.

Голосование в Подмосковье проходило как и по всей России — с 25 июня по 1 июля.

В регионе были открыты 4134 избирательных участка. Вместе с ними 25 июня начал свою работу и ситуационный центр по мониторингу процесса наблюдения за голосованием. Его создали на базе Общественной палаты Подмосковья. Нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на ход и итоги выборов, не было.

Всего на участках работали свыше 27 тысяч человек. В регионе было представлено самое большое количество наблюдателей.

Избирательные участки в Подмосковье посетили и прославленные спортсмены, и телеведущие, а также политики. Сделали свой выбор Ирина Слуцкая, Ирина Роднина, Денис Лебедев, Роман Широков, Дмитрий Губерниев, а также представитель Подмосковья в Совфеде Виктор Абрамов.

После завершения голосования председатель ЦИК Элла Памфилова похвалила избирательную комиссию Подмосковья.