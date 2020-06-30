Результаты онлайн-голосования начнут расшифровывать 1 июля

Расшифровку результатов онлайн-голосования по поправкам к Конституции России начнут 1 июля. Данные планируют получить в тот же день.

Об этом рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко во время пресс-конференции в ЦИК. Его слова процитировал ТАСС.

Он отметил, что 1 июля запустят расшифровку более миллиона голосов — именно столько россиян сделали свой выбор онлайн. Планируется, что процесс займет немного времени.

У нас расшифровка на тестовом голосовании порядка 100 тысяч голосов, вернее, было 90 тысяч, она заняла семь минут. Соответственно, посмотрим, сколько будет расшифровываться миллион голосов с лишним Артем Костырко

Заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов считает, что на расшифровку потребуется примерно полтора часа.

Онлайн-голосование проходило с 25 по 30 июня и было доступно только для жителей Москвы и Нижегородской области.

Мы отобрали два самых подготовленных на этом этапе региона. Но многие другие субъекты также готовы к дистанционному голосованию. Будем продолжать Элла Памфилова глава ЦИК

Всего в онлайн-формате выдали 1 107 648 бюллетеней, а приняли 1 090 185 голосов. Итоговая явка составила 93,02% от всех зарегистрировавшихся.