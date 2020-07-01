ЦИК расшифровал данные онлайн-голосования по Конституции

В ЦИК России завершилась расшифровка данных электронного голосования по поправкам к Конституции. Проголосовать онлайн могли жители Москвы и Нижегородской области.

В столице за поправки высказались 62,33%, против — 37,67%. В Нижегородской области изменения в Конституцию поддержали 59,69%, против проголосовали 40,31%.

Всего на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из которых 1 051 000 москвичей. Явка на электронное голосование составила 93,02%.

Тем временем, ЦИК уже совершил обработку протоколов в семи регионах России, где проходило голосование с использованием бумажных бюллетеней:

Сахалин: за — 74,84%, против — 24,04%,

Чукотка: за — 80,3%, против — 18,6%,

Еврейская автономная область: за — 77,3%, против — 21,39%,

Камчатка: за — 61,76%, против — 37,16%,

Магаданская область: за — 63,03%, против — 36,62%,

Хабаровский край: за — 62,28%, против — 36,64%,

Амурская область: за — 70,42%, против — 28,25%.

Голосование по поправкам к Конституции завершилось в 21:00 мск с закрытием участков в Калининградской области. Голосование проходило в течение недели — 25 июня по 1 июля включительно.