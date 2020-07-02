«Наш лучший результат». Губернатор поблагодарил жителей Подмосковья за участие в голосовании

Андрей Воробьев напомнил, что 1 июля завершилось голосование по поправкам к главному закону страны.

Мы много раз говорили, как эти поправки важны. Но в жизни одно дело — говорить, а другое дело — голосовать. <…> За то, что сделали жители Подмосковья, мы испытываем настоящую гордость. Больше всего в стране голосов за изменения Конституции — 3,4 миллиона Андрей Воробьев.

Речь идет а о самом большом количестве человек, которые проголосовали за поправки: в Московской области их поддержали 3 488 197 жителей, что составило 78,96% от общего числа участников. При этом в Чеченской республике, которая показала самый высокий результат в процентном соотношении, изменения главного закона страны поддержали 712 909 проголосовавших.

Однако это — не единственный рекордный показатель Московской области. Жители региона показали не только массовую поддержку поправок главного закона страны, но и продемонстрировали высокую явку.

«Явка у нас тоже приличная — 76%, то есть дома отсиживаться никто не стал. Никто не испугался COVID-19 и прочих ограничений. Это наш лучший результат за все последние годы», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что каждое голосование для власти — это экзамен, на котором главный вопрос — доверяешь или нет.

«Если есть доверие, можешь служить дальше. Мы видим, что сейчас это доверие власть получила. И это обязывает нас работать так, чтобы соответствовать. Чтобы каждый житель видел практические изменения к лучшему. Мы понимаем, что власть должна быть чуткой, на всех уровнях — от управляющей компании до главы или губернатора. Мы к этому стремимся», — сказал губернатор.

Сейчас Московская область планирует направить максимум сил и ресурсов на экономику региона.

«Восстановление достатка людей, стройки, благоустройство — все это будет продолжено. Конечно, мы готовимся к новому учебному году. Люди всего этого ждут, и мы видим свою задачу в том, чтобы оправдать эти ожидания», — подчеркнул Андрей Воробьев.