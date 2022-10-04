Школу на Парковой улице в Апрелевке отремонтируют в 2023 году | 360°

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Школу на Парковой улице в Апрелевке отремонтируют в 2023 году

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04 октября 2022, 16:51

Школу на Парковой улице в Апрелевке отремонтируют в 2023 году

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал конкурс на проведение капитального ремонта школы на Парковой улице в Апрелевке. Его планируют завершить в 2023 году, рассказала глава ведомства Елена Волкова.

В Апрелевской школе № 3 обучаются 2324 ребенка. Ее приведут в порядок и поставят новое оборудование. Работы проведут за счет муниципального и регионального бюджетов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине октября.

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Наро-Фоминск

Школы

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