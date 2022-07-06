Сервис заказа автобуса через мобильное приложение появился в Красногорске

По сообщению МТДИ, в Красногорске заработал сервис вызова автобусов «НамПоПути». Заказать транспорт можно через мобильное приложение от ЖК «Изумрудные холмы» и «Земледелец» до станции МЦД Опалиха.

Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова рассказала, что сервис стал доступен для местных жителей 6 июля — теперь они смогут заказать автобус в удобное время не выходя из дома. Стоимость проезда составит 41 рубль.

«После массового запуска проекта мы просчитаем финансовую модель и востребованность сервиса у пассажиров, после чего будет принято решение об окончательной стоимости проезда», — рассказала Кротова.

Первое время маршрут будут обслуживать три автобуса вместимостью 18 посадочных мест. Воспользоваться услугой можно через приложение «Транспорт Подмосковья». Оставить заявку рекомендуют минимум за 15-20 минут до поездки. Жители других ЖК смогут оставить заявку на включение их в программу до 31 июля на портале «Добродел».

Перед запуском сервис тестировали более 300 раз.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки подмосковного транспорта.