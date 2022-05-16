Воробьеву рассказали о мерах поддержки транспортной отрасли в Подмосковье

Общественный транспорт в Московской области продолжает бесперебойно работать, никто из перевозчиков не ушел, соблюдение расписания улучшилось, запускают новые выделенные полосы, а жители активно пользуются удобными мобильными сервисами. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложила зампред правительства региона Анна Кротова.

«Маршрутная сеть Московской области покрывает 80% дорожной сети региона и является крупнейшей в стране», — подчеркнула Кротова.

Сейчас в Подмосковье работают 2020 маршрутов и трудятся 122 перевозчика. В парке 9,5 тысячи автобусов, их средний возраст составляет 4,5 года, подчеркнула она.

«Общественный транспорт Подмосковья продолжает бесперебойно работать. Никто из перевозчиков не ушел с рынка. Благодаря принятым мерам они сохранили финансовую стабильность. Стоимость проезда не выросла. С марта никто из перевозчиков не повысил стоимость проезда», — сообщила Кротова.

Соблюдение расписания по сравнению с прошлым годом улучшилось на 2% и составило 82%.

«Рейсы выполняются в прежнем объеме, то есть на уровне прошлого года — 97%», — сказала она.

Качество обслуживания транспорта даже улучшилось, заметила Кротова.

Продолжается обустройство выделенных полос. В 2022 году обустроят 100 полос, из них пять уже закончили: на выезде из ЖК «Пригород Лесное», на Расторгуевском шоссе у ЖК «Бутово Парк», на улице Чистяковой в поселке Трехгорка, на улице Кирова в Химках и на Лыткаринской развязке.

«После ввода выделенных полос пассажиропоток в автобусах вырос на 10%. Мы видим, что люди пересаживаются на автобусы», — отметила зампред.

По поручению губернатора разработали мобильное приложение «Транспорт Подмосковья». Всего за месяц с момента запуска количество пользователей приложения уже достигло 17 тысяч человек.

«Это электронное расписание. Актуальное расписание автобусов в реальном времени. До конца года будут добавлены все маршруты. Расписание синхронизируем не только со всеми нашими автобусами, но и с электричками, а также со всем транспортом Москвы», — рассказала Кротова.

Внедрили и новый мобильный сервис «НамПоПути», позволяющий заказать автобус к остановке в нужное время, как обычное такси.

«Автобус прибывает на остановку по заказу пассажиров, как такси. В любое удобное время и в то место, которое определено. Вызов и предоплата идут через приложение. Сокращается время в пути, так как автобус останавливается не на всех остановках, а только там, где его заказали по пути следования», — объяснила зампред.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев, заслушав доклад, заявил, что в этой работе не нужно стоять на месте.

Нужно смотреть, какие еще темы у нас потенциально тревожные. Может быть, новые микрорайоны, которые сдаются. Нужно, чтобы мы на опережение работали, а не потом по хвостам били, когда автобусы нужно срочно закупать Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что планирование в этой сфере очень важно для качества жизни.

Кротова также доложила Воробьеву, что уже 3 июня с конвейера ЛиАЗа в Ликино-Дулеве сойдет первый автобус на российских и китайских комплектующих. Этот автобус уже прошел сертификацию.