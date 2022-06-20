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    20 июня 2022, 12:41

    Жители Красногорска протестировали сервис заказа автобусов более 300 раз

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Тестирование сервиса пассажирских перевозок по требованию «НамПоПути» завершилось. Систему испытывали жители двух ЖК Красногорска, рассказала зампред Правительства области Анна Кротова.

    Жители Красногорска протестировали сервис заказа автобусов более 300 раз

    В течение месяца участники фокус-группы тестировали систему. Автобусы возили жителей ЖК «Изумрудные Холмы» и ЖК «Земледелец» до МЦД Опалиха. Сервисом воспользовались около 200 участников более 300 раз. Самой популярной остановкой, рассказывает Анна Кротова, стала на ул. Игоря Мерлушкина, д. 6 — туда поступило свыше 140 заявок.

    «Проект по заказу автобусов реализуется в Московской области впервые. Его главная цель — создание нового вида мобильности, который дополнит регулярный маршрутный транспорт. В целом, такие показатели говорят о востребованности сервиса по заказу автобуса рядом с большими жилыми комплексами», — сказала зампред.

    Кротова добавила, что сейчас по итогам тестирования Минтранс и Мострансавто просчитают экономическую модель проекта, стоимость проезда и востребованность услуги. При положительном решении, сервис распространится и в других муниципалитетах области.

    Заместитель генерального директора «Датапакс» Максим Исаев объяснил, что проект позволит повысить мобильность населения в районах с низкой пропускной способностью дорог. Тестирование показало, что время пассажира в пути сократилось вдвое.

    «Мы рассчитываем, что услуга „перевозки по запросу“ при дальнейшем масштабировании значительно повысит качество пассажирских перевозок в Московской области, сделает их более предсказуемыми, гибкими и выгодными», — сказал Максим Исаев.

    Сервис «НамПоПути» разрабатывала компания «Датапакс» вместе с Мострансавто. С его помощью пассажиры могут заказать автобус через мобильное приложение «Транспорт Подмосковья». Для этого необходимо указать дату, время и остановку, к которой необходимо подать автобус. Оплата проезда будет производится в приложении через банковскую карту.