Жители Красногорска протестировали сервис заказа автобусов более 300 раз

Тестирование сервиса пассажирских перевозок по требованию «НамПоПути» завершилось. Систему испытывали жители двух ЖК Красногорска, рассказала зампред Правительства области Анна Кротова.

В течение месяца участники фокус-группы тестировали систему. Автобусы возили жителей ЖК «Изумрудные Холмы» и ЖК «Земледелец» до МЦД Опалиха. Сервисом воспользовались около 200 участников более 300 раз. Самой популярной остановкой, рассказывает Анна Кротова, стала на ул. Игоря Мерлушкина, д. 6 — туда поступило свыше 140 заявок.

«Проект по заказу автобусов реализуется в Московской области впервые. Его главная цель — создание нового вида мобильности, который дополнит регулярный маршрутный транспорт. В целом, такие показатели говорят о востребованности сервиса по заказу автобуса рядом с большими жилыми комплексами», — сказала зампред.

Кротова добавила, что сейчас по итогам тестирования Минтранс и Мострансавто просчитают экономическую модель проекта, стоимость проезда и востребованность услуги. При положительном решении, сервис распространится и в других муниципалитетах области.

Заместитель генерального директора «Датапакс» Максим Исаев объяснил, что проект позволит повысить мобильность населения в районах с низкой пропускной способностью дорог. Тестирование показало, что время пассажира в пути сократилось вдвое.

«Мы рассчитываем, что услуга „перевозки по запросу“ при дальнейшем масштабировании значительно повысит качество пассажирских перевозок в Московской области, сделает их более предсказуемыми, гибкими и выгодными», — сказал Максим Исаев.

Сервис «НамПоПути» разрабатывала компания «Датапакс» вместе с Мострансавто. С его помощью пассажиры могут заказать автобус через мобильное приложение «Транспорт Подмосковья». Для этого необходимо указать дату, время и остановку, к которой необходимо подать автобус. Оплата проезда будет производится в приложении через банковскую карту.