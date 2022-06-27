Жители ЖК Подмосковья смогут выбрать маршруты для автобусов сервиса «НамПоПути»

Жители подмосковных жилых комплексов проголосуют за маршрут сервиса перевозок по требованию. При помощи «НамПоПути» пассажиры могут заказать транспорт в удобное для них время на нужную остановку.

Голосование стартовало на портале «Добродел», оно продлится до 31 июля, рассказала зампред правительства Анна Кротова. Оставить голос можно за один из 96 жилых комплексов, где необходимо запустить сервис. Ранее «НамПоПути» протестировали жители ЖК «Изумрудные холмы» и ЖК «Земледелец» в Красногорске и совершили около 300 поездок за месяц.

«Сервис по заказу перевозок впервые организован в Подмосковье. Он создан с целью нового вида мобильности, который дополнит регулярный маршрутный транспорт. Сейчас его активно пилотируют. Мы планируем распространить сервис на другие ЖК, в первую очередь в городах, которые находятся рядом с МКАД или в микрорайонах, которые активно развиваются», — рассказала Кротова.

Принять участие в голосовании могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Для этого на интерактивной карте нужно выбрать свой городской округ и необходимый ЖК. Ознакомиться со всеми комплексами-участникам можно на сайте МТДИ.