«Мы дорожим вами». Воробьев вручил сертификат льготной ипотеки молодому педагогу в Одинцове

Еще 53 педагога Подмосковья получат льготную ипотеку до конца года. В их числе — преподаватель английского языка Мария Гречухина из Одинцова. Губернатор региона Андрей Воробьев, вручив сертификат, отметил, что поддержка людей благородных профессий — одна из приоритетных задач.

Мария Гречухина работает в Лесногородской школе. Девушке 25 лет, она учитель высшей категории с уже почти пятилетним стажем.

Своего жилья у нее нет, и ей одобрили заявку по программе «Социальная ипотека». Основную часть платежа за квартиру берет на себя правительство региона, а сотруднику остается выплачивать проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

Этот проект показывает, что, во-первых, мы дорожим и учителями, и врачами — людьми благородных профессий. Во-вторых, он для того, чтобы привлекать новых специалистов Андрей Воробьев.

Мария вместе с семьей приехала из Курской области. Здесь окончила Лесногородскую школу, а после — лингвистический факультет Российского экономического университета имени Плеханова.

«Сегодня мы вручили один из сертификатов молодой девушке Марии, которая преподает английский язык, в совершенстве его знает. В Лесном Городке важно иметь такого специалиста. Поэтому есть отдельный проект», — отметил Андрей Воробьев.

Каждый год льготную ипотеку в Подмосковье получают около 400 человек — ученые, педагоги, воспитатели, врачи, тренеры.

«Мы дорожим теми, кто работает у нас и в системе здрава, и образования, и молодыми учеными. Но регион растет, и нам нужны новые учителя — талантливые, сильные и молодые, а молодые потому, что новые методики преподавания, новый взгляд на жизнь», — подчеркнул губернатор.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье уже седьмой год — она помогает упрощенно купить жилье.