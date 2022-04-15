Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ЛДНР, и 11 семей уже готовы принять к себе 28 детей, которые остались там без родителей. Например, супруги Ольга и Александр из Истры воспитывают шесть приемных дочерей и сыновей, но вскоре к ним приедут еще две девочки из Донбасса. Семью навестил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он сообщил, что на следующей неделе в Подмосковье приедут первые 28 детей из ЛДНР, которых устроят в приемные семьи. Одна из таких живет в Истре.

Ольге 51 год, а Александру — 67 лет. Они стали опекунами семь лет назад, когда приняли первых детей: 14-летнюю Кристину, пятилетнюю Яну и семилетнего Алексея. Позже появились Александра, Ваня, Егор и Максим.

Вскоре семья станет еще больше. Она примет двух девочек из ЛДНР, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Причем супруги еще не видели их фотографий, но согласились взять приемных дочек.

Благодаря таким, как вы, нам удалось уже уйти от детских домов. У нас большая программа. И, конечно, главное — это решение взять детей, а мы просто помогаем Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что ушедший год стал последним, когда в Подмосковье работали детские дома. Их не осталось: ребята обрели приемных родителей.

Взамен появились современные центры поддержки сирот. Их задача — содействие скорейшему устройству ребенка в новую семью.

«Я хотел вас сегодня навестить, посмотреть, как вы живете. У нас большое количество людей, которые воспитывают детей. И мы встречались с омбудсменом — человеком, который защищает детей в Донбассе. Там большое количество сирот, к сожалению. Разных возрастов. Я приехал, зная, что вы берете двух девочек», — сказал Воробьев.

Помощь сиротам

Глава Подмосковья поблагодарил супругов за то, что сделали смыслом жизни помощь детям. Воробьев подчеркнул, что устройство в приемные семьи 28 детей из Донбасса — это только начало.

«У нас много неравнодушных семей. Первых детей мы сейчас приглашаем, усыновляем их. И это только начало. И вас будем навещать», — сказал он.

Ольга поделилась, что старшая приемная дочь вышла замуж, родила мальчика. Все дети в семье дружны и поддерживают друг друга. Они очень ждут двух новых сестер.

Дети из Донбасса находятся в очень тяжелых и, можно сказать, даже нечеловеческих условиях. К сожалению, это не от них зависящие условия. Мы готовы принять их в свою семью, протянуть руку помощи Ольга.

До приезда девочек из ЛДНР осталась буквально неделя. Семья ждет этого события и готовится к нему.

«Дом у вас очень уютный. Аура приятная — видно, что хозяин есть и хозяйка на месте, а дети — цветы жизни», — заключил Андрей Воробьев.

Ранее Подмосковье назвали лидером по устройству сирот в семьи. Теперь опыт региона планируют распространить на всю Россию.