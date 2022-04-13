Первые 10 семей в Подмосковье примут детей из Донбасса под временную опеку
Первые 10 семей из Московской области примут под временную опеку детей из Донбасса, которые остались без попечения родителей. Об этом заявила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова. Дети приедут в Подмосковье уже на следующей неделе.
«Сейчас подобрали список из 25 детей. Это 10 семей. Дети со статусом, дети, которые долгое время находились в учреждениях, дети с инвалидностью. Десять семей из Московской области готовы под временную опеку этих детей принять», — сообщила она на форуме уполномоченных по правам детей в Красногорске.
Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова уточнила, что ребята прибудут в регион уже на следующей неделе.
На следующей неделе дети приедут в Московскую область. Спасибо большое за эту возможность быть первыми и показать, наверное, всем пример
Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам детей в Московской области.
Львова-Белова добавила, что важно прилагать усилия, чтобы найти близких этих детей. Но если такой возможности не будет, она выразила надежду, что российские семьи смогут дать этим ребятам тепло и заботу, которая требуется. Сейчас Россия, ДНР и ЛНР прорабатывают законодательную базу, которая позволит усыновлять детей. Уже заключили соглашение о намерениях.
«Сейчас работаем по устранению всех преград по устройству детей. Будут сформированы штабы, в которые должны будут урегулировать законодательство российского и ДНР и ЛНР. Мы сейчас вместе с уполномоченными Донецкой и Луганской народных республик заключили протокол о намерениях, который предполагает заключение соглашений и дальнейшую работу по поддержке семей с детьми», — сообщила Львова-Белова.
По ее данным, на сегодняшний день в России находятся около 1700 детей из ДНР и ЛНР, которые остались без попечения родителей. Львов-Белова добавила, что несколько дней назад вернулась из Донбасса, где участвовала во встрече с главами ДНР и ЛНР и получила принципиальное согласие на то, чтобы устраивать оставшихся одних детей в российские семьи.
«Очень важно, чтобы мы смогли не только устроить в семью, но и реабилитировать этих детей, заниматься их отдыхом, поиском кровных родственников, сделать все, чтобы жизнь этих детей была комфортной. Ну и самое главное, что я там увидела, это то что детей, которые остаются без родителей, становится все больше и больше», — подчеркнула она.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с предложением организовать гуманитарный проект для помощи детям-сиротам в Донбассе в обретении семьи. Эту инициативу обсудили глава ДНР Денис Пушилин, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, Мария Львова-Белова и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин во время поездки в Донецк.
«Мы хотим организовать анкетирование и сбор данных по всем детям относительно того, есть ли у них близкие родственники здесь или на территории России. Что может быть сделано, чтобы организовать их временное или постоянное пребывание на территории России. Возможно ли найти о них какую-то информацию в государственных базах данных или в базах Красного Креста», — пояснил Духин.
Турчак отметил, что для решения задачи о помощи детям-сиротам создадут совместный штаб под руководством уполномоченных по правам ребенка с обеих сторон. Координировать работу штаба от «Единой России» по этому направлению в ЛНР и ДНР будет зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.