Подмосковье назвали лидером по устройству сирот в семьи. Этот опыт распространят на всю Россию

Уходящий год в Подмосковье стал последним, когда в области работали детские дома. Их не осталось, ведь ребят устроили в семьи. Взамен появляются современные центры поддержки сирот, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Теперь опыт региона планируют распространить на всю Россию, сообщила уполномоченной по правам ребенка в стране Мария Львова-Белова.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, Московская область — передовой регион России по поддержке сирот и их устройству в приемные семьи.

Мне очень важно узнать о вашей совершенно невероятной программе, о „Подмосковье без сирот“. Я получила конкретный вектор работы от президента, чтобы мы сократили количество сирот, и поэтому ваш опыт для меня наиболее важен, поскольку вы передовики. С этим никто не будет спорить Мария Львова-Белова.

Вместо детских домов в Подмосковье будут работать семейные центры, задача которых — содействие скорейшему устройству ребенка в новую семью.

«У нас в этом году закрыты детские дома. Мы открыли семейные центры для того, чтобы если вдруг ребенок окажется один, без родителей, мы быструю и качественную семью могли бы найти для опеки, заботы и внимания», — сообщил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Львова-Белова рассказала, что одно даже изменение названия учреждения говорит о том, что если ребенок даже попадет туда, то лишь временно, поскольку ключевая цель — подбор семьи.

Большая президентская программа по выдаче жилья детям-сиротам у нас тоже реализуется. Мы вторые в стране, наверное, по количеству жилья, которое предоставляем. Это около 800 квартир ежегодно Андрей Воробьев.

Мария Львова-Белова подчеркнула, что в Подмосковье, по ее мнению, этим направлением занимается настоящая большая команда.

Источник фото: телеканал «360»

«Я вам очень признательна: все вопросы, которые возникают, очень быстро решаются. И я благодарю ваших коллег, потому что это действительно сотрудничество в интересах детей. <…> Мы постараемся все лучшее с вашего разрешения взять и уже продвигать это дальше по стране», — заключила она.

Глава региона напомнил, что в 2013 году в Московской области работало 44 детских дома.