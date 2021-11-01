Подмосковье оказалось среди лидеров России по устройству сирот в семьи

Уже 97% сирот смогли обрести семьи в Подмосковье. По этому направлению область находится в числе лидеров России, рассказал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

Источник фото: Мособлдума

В Московской области свыше 23 тысяч детей-сирот, но уже 22,7 тысячи воспитывают в приемных семьях.

Сейчас на учете остались 615 ребят, которым только предстоит найти родителей. Об этом рассказала заместитель министра образования Подмосковья Вера Марченко.

За последние девять месяцев свыше 1,5 тысячи детей-сирот обрели семьи Вера Марченко.

Например, семья Гладышевых из Серпухова воспитывает уже восьмерых приемных детей с ограниченными возможностями здоровья. У большинства из них инвалидность.

Источник фото: Мособлдума

Они живут в «семейном городке», куда перебрались еще в 2015 году.

«Мы рады, что есть городок, где живут семьи, воспитывающие приемных деток с ограниченными возможностями здоровья. Здесь ухоженная территория, комфортное жилье, есть школа, детская площадка», — рассказала Валерия Гладышева.

Источник фото: Мособлдума

Их навестили депутаты Мособлдумы. Представитель комитета по социальной политике Владимир Вшивцев подчеркнул, что сейчас в городке живут 17 семей, воспитывающих 120 детей, из которых 110 — с ограниченными возможностями.

Семьи могут получить помощь психолога, врача, педагога, дефектолога, логопеда, юриста Владимир Вшивцев.

Источник фото: Мособлдума

Дети-сироты в Московской области получают обустроенные квартиры. В прошлом году их выдали 788 ребятам.

В этом году ключи запланировали вручить 785 сиротам. На это из бюджета региона выделили более 2,6 миллиарда рублей.