Развитие бизнеса и забота о жителях. В Богородском округе подвели итоги 2021 года

Глава Богородского округа Игорь Сухин выступил с ежегодным отчетом, в котором рассказал об итогах работы в 2021-м и планах на текущий год.

Экономика — один из главных показателей

Много лет поддерживает значимость округа на международной бизнес-арене один из крупнейших индустриальных парков Подмосковья — «Богородский». Цифры инвестиций это подтверждают, несмотря на непростое время для бизнеса.

Руководителю ИП «Богородский» Олегу Карцову присволи звание почетного гражданина Богородского округа за многолетнюю и плодотворную деятельность.

В 2014 году на территории индустриального парка «Богородский» открылась немецкая компания «Вило Рус». Сейчас запустила производство польско-бельгийская «Саудаль». Всего же в парке более 50 резидентов из 12 стран мира.

Ремонт больниц и поддержка врачей

Глава округа в своем отчете сделал акцент на развитии сферы здравоохранения. Например, только в этом году капитально отремонтировали рекордное число объектов — двенадцать.

«В первую очередь заметно обновление двух отделений ЦРБ в Ногинске. Фактически заново мы построили амбулаторию в Дуброве. Провели текущий ремонт амбулатории микрорайона Светлый, которого не было 30 лет. Также мы завершили ремонт Обуховской поликлиники. Наши герои-врачи наконец-то получили комфортные помещения для своевременной заботы и спасения жизней», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

На очереди — еще шесть объектов здравоохранения. Кроме того, будет спроектирована новая поликлиника на 500 посещений в смену.

Отдельно Игорь Сухин рассказал о мерах социальной поддержки медицинских работников.

«Сегодня в Богородском округе 61 медработник получает компенсацию за аренду жилья. 57 студентов медвузов — социальную стипендию и компенсацию за проезд. Кроме этого, реализуются госпрограммы „Социальная ипотека“ и „Земский доктор“. В 21-м году сюда добавилась и выдача земли под строительство», — сообщил Игорь Сухин.

Только четыре округа Подмосковья стали участниками пилотного губернаторского проекта. Богородский в их числе. Игорь Сухин поручил своему заместителю Алексею Щаулину возглавить рабочую группу по созданию так называемого «Поселка врачей».

Кроме того, в этом году пополнился автопарк станции скорой помощи. Сейчас в составе 21 автомобиль, включая восемь новых машин.

Капремонт МКД и благоустройство

В Богородском округе продолжаются масштабные программы по благоустройству территорий и строительству новых объектов. Более четырех миллиардов рублей было выделено областным правительством на трехлетнюю программу капремонта многоквартирных домов.

«Более масштабной программы капитального ремонта МКД Богородский округ еще не знал. По количеству домов и объему программы мы занимаем девятое место из 60 муниципальных образований. Сегодня этой программой охвачено 311 домов. Мы выполнили все задачи 21-го года. Капитально отремонтированы 149 домов. И тут я хочу выразить благодарность всем коллегам, кто был задействован в этой работе», — отметил Игорь Сухин.

В этом году ремонтные работы многоквартирных домов продолжатся.

Также в округе модернизировали три учреждения образования, четыре объекта культуры, 15 отделений «Почты России».

В числе наиболее значимых перемен — успешный первый этап строительства набережной в Ногинске. Новое пространство успело стать излюбленным местом для прогулок у жителей.

Глава добавил, что в комплексном благоустройстве дворов получилось осуществить не все, что планировалось: из-за расходов на противоковидные мероприятия существенно сократились ассигнования на строительство новых детских площадок.

«На радость детворе мы установили 18 детских площадок: восемь — в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, четыре — по наказам избирателей и шесть площадок — губернаторские», — сообщил Игорь Сухин.

Сейчас власти намерены не снижать темпы благоустройства. В конце 2021 года провели опрос и выбрали социально значимые объекты, которые нуждаются в обновлении. В этом году ими займутся.

«На экране победители — 13 территорий, получивших наибольшее количество голосов. Жители считают, что в первую очередь нужно благоустроить сквер Бугрова, общественную территорию на пересечении улиц Текстилей и Советской Конституции, территорию с торцов МКД», — рассказал глава округа.

В Бунькове сделают площадь, в Кудинове, Мамонтове и Ямкине — парковки, в Обухове — общественную территорию, в Ногинске — тротуары, а в Электроуглях жители захотели благоустроить набережную Каменского пруда.

Так что комфорт жителей остается в приоритете. Для этого в округе продолжится активная работа по улучшению жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям сообщил, что в 2022 году в регионе преобразится почти 50 пространств.