Первые за 30 лет школы, чистая вода и современная набережная. Как улучшат Богородский округ

Благоустройство набережной Клязьмы, строительство и ремонт школ, очистка питьевой воды — все это в планах развития Богородского округа. Многие проекты жители ждут давно. Например, центры образования в Ногинске не возводили 30 лет, а теперь создадут сразу несколько.

Источник фото: телеканал «360»

Это на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым подчеркнул глава городского округа Игорь Сухин. В числе первых обсудили проблему со школами.

«Я помню, жители говорили: „Слушайте, давайте уже беритесь за школы, потому что долго их не ремонтировали и не строили“», — сказал губернатор.

Глава Богородского округа отметил, что это действительно острая проблема, но в государственную программу строительства школ уже включили несколько объектов.

За 30 лет в Ногинске не построили ни одной школы. Сейчас уже третья в государственной программе. Мы сделали школу № 18, еще идет строительство школ на 1,1 тысячи и 400 мест Игорь Сухин.

При этом в городском округе отремонтируют еще минимум пять образовательных учреждений. И на этом улучшения в 2021 году не закончатся.

Чистая питьевая вода

Вторым важным направлением работы станет чистая питьевая вода. Решение вопроса уже выходит на финишную прямую.

«В этом году мы в самом большом микрорайоне Заречье сделаем водозаборный узел. Выполним подключение в деревне Тимохово, поселках Щемилово и Зеленый — туда тоже придет чистая вода», — подчеркнул Сухин.

Округ присоединят к Восточной системе водоснабжения, а это 57 артезианских скважин и сотни километров современных труб.

Источник фото: телеканал «360»

«В деревне Буньково, благодаря государственной программе, мы построили четыре станции обезжелезивания. И у жителей вода намного улучшилась. В этом плане идем по четкой, выверенной дорожной карте», — добавил Игорь Сухин.

Планы благоустройства

Масштабные планы коснулись и благоустройства в Богородском округе. Ногинск находится на реке Клязьме, но здесь никогда не было набережной.

Проект ее создания победил в III Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Уже готов первый большой этап благоустройства — за это голосовали жители Подмосковья.

В Ногинске набережной никогда не было. Река есть, а набережной не было. Проголосовало за благоустройство больше всего в Подмосковье жителей — это 5140 человек Игорь Сухин.

В Богородском округе благоустроят и центральную площадь. Год назад, весной, проект приостановили из-за пандемии, но теперь его смогут реализовать.

«Важная в Богородском округе тема — благоустройство. Здесь у нас легендарные площадь и набережная. Деньги на программу благоустройства мы поставили на 2021 год», — отметил Андрей Воробьев.

А глава Богородского округа поблагодарил главу Подмосковья за созданную ледовую арену.

«За ледовую арену огромное вам спасибо, Андрей Юрьевич. Более двух тысяч человек в месяц туда приходят. Главное — больше не ездят в соседнюю Электросталь или другие места. Малыши ходят тоже», — сказал Сухин.

Привлечение инвестиций

Особое внимание уделят и привлечению инвестиций, созданию рабочих мест. Губернатор сделал на этом отдельный акцент.

Ковид забрал у нас очень много средств, но мы возвращаемся к нормальной жизни. Я хочу вас попросить, дать поручение активно работать с инвесторами. Ведь чем больше предприятий, рабочих мест существует, тем комфортнее жить человеку Андрей Воробьев.

По словам Игоря Сухина, Богородскому округу удалось привлечь на фоне пандемии 14 резидентов в индустриальные парки, а их здесь четыре.

«И мы уже стали лучшим округом Подмосковья по привлечению резидентов в индустриальные парки. Экономика для нас очень важна. Резидентам мы предлагаем земли», — отметил глава.

А Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство Московской области поддержит Богородский округ по всем направлениям работы.

«Мы понимаем, что должны помогать ресурсами. Работаем над этим и в части благоустройства, и в части школ. Ваша задача — тоже активно встречаться, общаться с жителями. Каждый из них должен иметь возможность обратиться к вам. Каждому человеку, кто в этом нуждается, мы должны помогать. В этом наша задача», — сказал губернатор Подмосковья.

При этом, по словам Воробьева, в Богородском округе сейчас одни из лучших показателей по отработке жалоб жителей через ЦУР. Это очень важно — оперативно реагировать на замечания людей и решать проблемы, о которых они говорят.