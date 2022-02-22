Подмосковным фельдшерам напомнили о мерах поддержки в регионе

В Московской области работают более пяти тысяч фельдшеров, большинство — на скорой помощи. Из-за пандемии и возросшего в несколько раз числа вызовов последние два года стали для них особенно сложными. Чтобы поддержать их, в регионе ввели ряд мер, в том числе социальную ипотеку и компенсацию за аренду жилья.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов отметил, что поддержка фельдшеров является одним из приоритетов региона. На 2022 год в бюджет включили 430 миллионов рублей на компенсацию за аренду жилья. Кроме того, в Подмосковье действует ряд других доплат: федеральные, «губернаторская», молодым специалистам.

«В прошлом году Московская областная Дума приняла закон о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование медицинским работникам. Работа фельдшеров — один из ключевых узлов функционирования всей системы здравоохранения в регионе, поэтому мы и дальше будем расширять систему помощи этим специалистам», — отметил он.

Особое внимание уделяется мерам по привлечению специалистов в сельскую местность и обеспечению их жильем.

Федеральная поддержка

«Земский доктор»

С 2021 года по этой программе предусмотрена повышенная выплата в размере 1,5 миллиона рублей врачам и 750 тысяч рублей для среднего медицинского персонала. Получить ее могут медработники, которые переезжают на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек.

В 2021 году удалось привлечь 246 медицинских работников, в 2022 году планируется еще около 250.

Региональная поддержка

Компенсация за аренду жилья

С 2022 года около 1,8 тысячи медицинских работников в Подмосковье смогут получить компенсацию за аренду съемного жилья. Выплата составит 20 тысяч рублей в месяц. Рассчитывать на нее могут медработники, которые не жилых помещений на территории Московской области и члены их семьи, которые также не имеют в регионе жилья. РЕгион выделил из бюджета 430,8 миллиона рублей на 2022 год.

Подпрограмма «Социальная ипотека»

Подпрограмма «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья на первоначальный взнос, а также ежемесячную компенсацию суммы основного долга в течение 10 лет. В результате медработник платит только проценты по кредиту.

Рассчитывать на выплаты могут врачи, которые работают в медорганизациях подведомственных Министерству здравоохранения региона более чем по 50 специальностям. Кроме того, участвовать в программе могут рентгенолаборанты и фельдшера скорой медицинской помощи.

В 2021 году сертификаты на приобретение жилья получили 160 медиков, а сумма жилищной субсидии составила более 592 миллионов рублей. В этом году планируют выдать около 300 сертификатов. Всего с начала реализации подпрограммы сертификаты получили более 1200 медработников.

Доплата молодым специалистам

Каждый месяц молодым специалистам Подмосковья доплачивают три тысячи рублей. Рассчитывать на это могут молодые люди, которые окончили госучреждения высшего или среднего профессионального образования и впервые получили работу по специальности. Важное условия — найти работу в госучреждения здравоохранения региона они должны в год завершения обучения.

В таком случае молодой специалист будет получать доплату в течение трех лет со дня окончания госучреждений высшего или среднего профессионального образования, если продолжит работать.

Земельные участки

Еще одна мера, которая направлена на поощрение и удержание медработников в городских округах — предоставление земельных участков в безвозмездное пользование. Чаще всего это касается муниципалитетов, в которых есть дефицит в квалифицированной медпомощи.

В 2021 году участки предоставили 127 врачам. Больше всего в городских округах:

Воскресенск;

Бронницы;

Павловский Посад;

Луховицы;

Дмитровский;

Шатура.

В этом году планируются предоставить 1000 участков.

«Приведи друга»

С 2022 года в регионе начала действовать программа «Приведи друга». Медик, который приведет нового сотрудника, получит разовую выплату в размере от 30 до 50 тысяч рублей — в зависимости от оклада специалиста.

Муниципальная поддержка

Ряд муниципальных образований Московской области реализует следующие меры социальной поддержки медицинских работников: