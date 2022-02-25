Лучшие УК индустриальных парков Подмосковья получили награды

Лучшие управляющие компании индустриальных парков и технопарков Подмосковья получили награды. Их вручила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Самыми эффективными за прошлый год стали управляющие компании шести индустриальных парков и двух технопарков Подмосковья.

В Подмосковье работает 59 индустриальных парков и 16 технопарков. Это самая развитая индустриальная инфраструктура в России Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в технопарках Подмосковья насчитывается более 450 резидентов. Они инвестировали в свои проекты около восьми миллиардов рублей.

Лучшими стали управляющие компании индустриальных парков «Богородский», «Карболит», «Кабаново», «Заречный», «Малаховский», «Южные врата» и технопарков «Полимед», «Био-Чехов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона должны быть в партнерстве с бизнесом и оказывать помощь предприятиям.