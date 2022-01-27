Почти 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2022 году

В Московской области в 2022 году обустроят 49 общественных территорий. Это, в том числе, парк в Пушкино, парк «Взлет» в Домодедово, парк в Краснознаменске. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

«За два года — 2022-й и 2023-й — мы сделаем еще 19 лесопарков. На этот год у нас в плане также 49 общественных территорий. Это центральные части Звенигорода и Вереи, усадьба Крафта в Королеве, центральный парк в Пушкино, парк „Взлет“ в Домодедове, парк в Краснознаменске», — сообщил губернатор.

Подмосковье реализует очень амбициозную программу благоустройства, отметил Воробьев.

«Больше всего изменений, о которых мы говорим, наши жители замечают в парках, скверах, общественных пространствах», — сказал он.

Благодаря помощи президента в подмосковных парках появилась возможность создавать все условия для того, чтобы люди могли комфортно отдыхать.

«А чтобы получать удовольствие, нужен определенный набор. Это безопасность и видеокамеры, дорожки, туалеты, возможность проката лыж и велосипедов. Все это в совокупности дает перемены, которые нравятся жителям», — заявил губернатор.

Благоустройством лесопарков в Подмосковье масштабно занимались в прошлом году. Первые девять объектов сделали в Домодедове, Ленинском, Котельниках и Балашихе.