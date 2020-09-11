Зарубежный опыт бизнеса: комплекс light industrial построят в Солнечногорске

Достроить новый комплекс «Industrial City Есипово» планируют в четвертом квартале этого года. В проект вложат 490 миллионов рублей.

В результате на северо-западе Подмосковья появится новейшее пространство формата light industrial. Он обосновался на рынке России не так давно, а в США и Западной Европе уже пользуется большой популярностью.

Такой формат позволяет фирмам разместиться в индустриальном парке с полностью продуманной инфраструктурой. Это помогает им сразу, не занимаясь стройкой, привезти нужное оборудование и запустить производство.

Похожий промышленный комплекс Industrial City заработал и в подмосковном Подольске. В основу лег опыт коллег из Германии. Коворкинг, помогающий малому и среднему бизнесу, открыли в мультифункциональном парке «Сынково». Предпринимателей поддержал губернатор Андрей Воробьев.

Новый опыт уже востребован и распространяется в Подмосковье. Найти инвестиционную площадку и узнать о мерах поддержки бизнеса в регионе предприниматели могут по телефону горячей линии 0150.