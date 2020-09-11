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    11 сентября 2020, 11:43

    Зарубежный опыт бизнеса: комплекс light industrial построят в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый производственно-складской комплекс построят в Солнечногорске. Он заработает в индустриальном парке «Есипово». Здесь создадут универсальное пространство, где компании смогут разместить свои шоурумы, склады и цеха. Работой обеспечат свыше 120 человек.
    Зарубежный опыт бизнеса: комплекс light industrial построят в Солнечногорске

    Достроить новый комплекс «Industrial City Есипово» планируют в четвертом квартале этого года. В проект вложат 490 миллионов рублей.

    В результате на северо-западе Подмосковья появится новейшее пространство формата light industrial. Он обосновался на рынке России не так давно, а в США и Западной Европе уже пользуется большой популярностью.

    Такой формат позволяет фирмам разместиться в индустриальном парке с полностью продуманной инфраструктурой. Это помогает им сразу, не занимаясь стройкой, привезти нужное оборудование и запустить производство.

    Похожий промышленный комплекс Industrial City заработал и в подмосковном Подольске. В основу лег опыт коллег из Германии. Коворкинг, помогающий малому и среднему бизнесу, открыли в мультифункциональном парке «Сынково». Предпринимателей поддержал губернатор Андрей Воробьев.

    Новый опыт уже востребован и распространяется в Подмосковье. Найти инвестиционную площадку и узнать о мерах поддержки бизнеса в регионе предприниматели могут по телефону горячей линии 0150.

    Новости SMI.FM