Чуть больше года назад в Подмосковье заработал завод Mercedes-Benz. За это время компания наладила выпуск седана и внедорожников, пережила карантин и освоила бесконтактные продажи авто. Рассказываем, отличаются ли подмосковные машины от немецких собратьев и что будет с ценами на эти авто.

Оптимальное сочетание

3 апреля 2019 года в подмосковном индустриальном парке «Есипово» открылся завод Mercedes-Benz, выпускающий авто премиум-класса. За этот год глава предприятия «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе убедился, что пресловутой разницы между немецкой педантичностью и русским авось на самом деле не существует. Сотрудники компании из обеих стран работают одинаково хорошо.

«Когда мы начали искать место для нашего производства, мы выбирали среди нескольких регионов по всей стране. Смотрели площадки в Санкт-Петербурге, Казани, других городах. Наконец, нашли подходящее место здесь, в Московской области, так как здесь есть все, что нам нужно: развитая инфраструктура, высококвалифицированные кадры, наличие достаточных ресурсов», — рассказал Бензе.

Завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» в Подмосковья. Источник фото: телеканал «360»

Правительство и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев содействовали строительству завода и запуску его работы. И сейчас на предприятии трудятся около тысячи сотрудников. Многие из них — девушки и женщины. Компания почти всегда предлагает одни и те же вакансии представителям обоих полов. Мужчин стараются взять только туда, где нужна физическая сила. А женщинам отдают приоритет на позициях, требующих точности и аккуратности.

Российская сборка

Кузов будущего внедорожника. Источник фото: телеканал «360»

Вопреки мнению некоторых автолюбителей, машины российской сборки не уступают в качестве произведенным на заводе в американской Таскалусе и других городах и странах. На всех предприятиях Mercedes-Benz используют одинаковые производственные, логистические и IT-процессы, технологии и оборудование.

«Более 200 наших сотрудников обучались в Германии, США, Индии, Таиланде на других заводах концерна. И после стажировки вернулись обратно, чтобы передать свой опыт и обучить других специалистов», — сказал он.

Транспортировка кузова на самоходной AGV-платформе. Источник фото: телеканал «360»

Большинство деталей и узлов для автомобилей на все заводы концерна поставляют из Германии. Двигатели — из Германии или США. Некоторые комплектующие производят российские предприятия. Первыми с конвейера стали сходить автомобили Mercedes-Benz E-class. Затем постепенно наладили выпуск внедорожников GLC, GLE, GLS — бестселлеры российского авторынка.

«Наш завод был построен, чтобы мы были ближе к нашим клиентам и производили модели, пользующиеся спросом у них. Внедорожники очень популярны в России. Они занимают большую долю рынка Mercedes-Benz. Но и седан E-class также достаточно популярен», — добавил Бензе.

Дальнейшее расширение модельного ряда будет зависеть от запросов рынка. Не исключено, что в будущем в Подмосковье начнут собирать приобретающие популярность электромобили. В компании подчеркивают, что пришли в Россию «не на короткий срок, а на долгосрочную перспективу».

Сборка внедорожника. Источник фото: телеканал «360»

Бесконтактный Mercedes

Из-за коронавируса заводы и дилерские центры компании почти по всему миру не работали две недели в апреле. После запуска производства перебоев с запчастями не было, сообщил Бензе. Поэтому на объеме выпуска, а также стоимости седана и джипов приостановка не отразилась.

В период самоизоляции заказавшим Mercedes россиянам предложили услугу бесконтактной передачи авто. Сейчас около 40% покупателей заказывают машину под себя, выбирая различные опции и конфигурации. Оставшиеся 60% приобретают выставленные в шоуруме образцы.

Автомобиль Mercedes, собранный в Подмосковье. Источник фото: телеканал «360»

«Я бы не сказала, что до коронавируса у нас не было услуги онлайн-продажи. Но коронавирус нас очень сильно простимулировал. До карантина мы предлагали клиентам возможность сконфигурировать автомобиль, ознакомиться, заказать, создать резерв, но без оплаты. А во время ограничений мы откатали процесс от начала до конца. С момента онлайн-заказа и оплаты до бесконтактной доставки», — заключила Нестеренко.