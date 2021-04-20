Новая развязка в Солнечногорске ускорит подъезд к парку «Есипово». Там работает завод Mercedes

Новую транспортную развязку М-10 «Россия» Ложки — Поварово — Пятница достроят в Солнечногорске летом. Ее откроют к августу. Она обеспечит удобный подъезд к индустриальному парку «Есипово», где находится завод Mercedes-Benz, и улучшит ситуацию на дорогах.

Развязка позволит водителям удобно подъезжать к «Есипово» и выезжать на внешние дороги. Проверив строительство участка, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что задача — сдать работы к началу августа.

В индустриальном парке «Есипово» много крупных резидентов, один из которых — завод Mercedes-Benz. Здесь не менее тысячи рабочих мест, а при полной загрузке предприятия задействуют 1,5 тысячи. Развязка облегчит путь как сотрудникам завода, так и простым жителям.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал о том, что над трассой М-10 появится трехполосный путепровод протяженностью 105 метров, а вся развязка вместе со съездами займет 3,2 километра.

Ранее было поручено построить развязку на пересечении с Ленинградским шоссе, чтобы безопасно и быстро подъехать к технопарку. Более того, дальше эта дорога соединяется с нашими региональными дорогами, уходит на Пятницкое шоссе, а это очень удобно для всех жителей Подмосковья Алексей Гержик.

Саму развязку строят по президентскому проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Расчетная скорость на ней составит 90 километров час по основному ходу и 40–60 — на съездах.

Здесь уже завершили обустройство всех опор для путепровода, сделали надвижку пролетного строения через Ленинградское шоссе. Дорогу не перекрывали, чтобы не создавать неудобств для водителей.

В последние годы «Есипово» становится местом притяжения не только зарубежных инвесторов. Например, крупная российская фармацевтическая компания «Авексима» планирует построить завод по производству инновационных лекарств для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ-инфекции.