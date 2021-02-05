Завод по выпуску инновационных лекарств появится в Солнечногорске

По словам собеседницы издания, на предприятии будут разрабатывать и производить лекарства для лечения рака и ВИЧ, иммуномодуляторы, кардиологические, неврологические и другие препараты.

Общая площадь завода составит 61 000 «квадратов». В «Есипово» построят лаборатории, производственный и складской комплексы. Общая площадь участка, на котором разместят заводские объекты, составит 20 гектаров. Стройку планируют начать во втором квартале 2021 года. Заработает предприятие уже через два года.

В «Авексиме» оценили инвестиции в пять миллиардов рублей и не стали раскрывать мощность фармзавода, который появится в Московской области. Представитель Корпорации развития Московской области рассказал, что переговоры с компанией шли с 2017 года. Стороны долго согласовывали условия предоставления площадки и параметры самого предприятия.