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    05 февраля 2021, 08:42

    Завод по выпуску инновационных лекарств появится в Солнечногорске

    Андрей Иванов

    Фармкомпания «Авексима» будет выпускать инновационные лекарства в Подмосковье. Новый завод построят в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
    Завод по выпуску инновационных лекарств появится в Солнечногорске

    По словам собеседницы издания, на предприятии будут разрабатывать и производить лекарства для лечения рака и ВИЧ, иммуномодуляторы, кардиологические, неврологические и другие препараты.

    Общая площадь завода составит 61 000 «квадратов». В «Есипово» построят лаборатории, производственный и складской комплексы. Общая площадь участка, на котором разместят заводские объекты, составит 20 гектаров. Стройку планируют начать во втором квартале 2021 года. Заработает предприятие уже через два года.

    В «Авексиме» оценили инвестиции в пять миллиардов рублей и не стали раскрывать мощность фармзавода, который появится в Московской области. Представитель Корпорации развития Московской области рассказал, что переговоры с компанией шли с 2017 года. Стороны долго согласовывали условия предоставления площадки и параметры самого предприятия.