Приостановку проверок земельных участков в Подмосковье продлили до 12 мая

В этот период земельный контроль допустим только в случаях, когда был причинен вред жизни или возникла чрезвычайная ситуация природного, а также техногенного характера. Об этом сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Все осмотры, проверки земель приостановили в соответствии с постановлением губернатора. Это одна из мер противодействия COVID-19.

А с 12 мая в Московской области станет обязательным ношение защитной маски. Жителям потребуется всегда надевать ее перед выходом из дома. За нарушения будет грозить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Губернатор распорядился оснастить все аптеки необходимым количеством масок, ведь строго контролировать соблюдение жителями новых правил будут сотрудники ГИБДД, полиции и надзорных служб.

Так, сеть государственных аптек Подмосковья уже заключила контракт на поставку свыше миллиона масок.