Председатель Мособлдумы и глава Балашихи осмотрели новые детские сады округа | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber Председатель Мособлдумы и глава Балашихи осмотрели новые детские сады округа

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров посетили новые детские сады округа. Они осмотрели условия, в которых будут заниматься воспитанники и высоко оценили работу строителей.

Один из детских садов находится на Заречной улице. Его площадь превысила две тысячи квадратных метров. Он рассчитан на шесть групп, из которых две — ясельные. В саду обустроили раздевалки, игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом и другие помещения. Учреждение стало дошкольным отделением школы № 27, которая стала образовательным центром весной этого года.

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Второй новый садик находится на улице Яганова в ЖК «Пехра». Он рассчитан на 130 мест. Для воспитанников создали все нужные условия: спальни и туалеты, музыкальный и спортивный залы, медкабинет, помещения для занятий с логопедом и психологом. В нем также будут заниматься шесть групп малышей от двух до семи лет.

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«Результатом доволен, а главное — довольные дети и родители. С их открытием очередность в микрорайонах города сократилась на 50%. Важно, чтобы наши дети могли получать дошкольное образование рядом с домом», — отметил парламентарий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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