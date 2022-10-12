Игорь Брынцалов оценил первый этап капитального ремонта гимназии №11 в Балашихе | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 17:58 Поделиться Telegram

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Viber Игорь Брынцалов оценил первый этап капитального ремонта гимназии №11 в Балашихе

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ход капитального ремонта гимназии № 11 в Балашихе. Он осмотрел объект вместе с главой округа Сергеем Юровым.

Гимназия в Железнодорожном попала в программу капитального ремонта образовательных учреждений. Первый этап ее преображения начался летом и уже завершен на 98%. Рабочие обновили крышу, отремонтировали помещения, частично заменили коммуникации. Новый облик получили столовая, актовый и спортивный залы. Второй этап работ проведут в 2023 году.

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«Закончить работы планируется к 17 октября. Оставшиеся работы не помешали начать учебный год — 1616 учащихся приступили к занятиям», — сказал парламентарий.

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В ходе второго этапа ремонта в гимназии заменят мебель и учебное оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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