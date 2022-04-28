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    28 апреля 2022, 17:26

    Пожарные и спасатели Подмосковья передали гумпомощь для МЧС в ДНР

    Анастасия Аброськина

    Спасатели из Подмосковья передали еще 450 килограммов гуманитарной помощи для службы МЧС Донецкой Народной Республики. Это коробки тушенки, сухой паек, 25 комплектов боевок.

    Пожарные и спасатели Подмосковья передали гумпомощь для МЧС в ДНР | Изображение 1

    Советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук отметил, что ранее пожарные и спасатели отправили еще свыше тонны гуманитарного груза самолетом для МЧС в ДНР.

    Передали коллегам из ДНР 450 килограммов гуманитарной помощи: 25 комплектов боевок, семь коробок тушенки, 15 коробок сухпайков

    Игорь Томчук.

    Пожарные и спасатели Подмосковья передали гумпомощь для МЧС в ДНР | Изображение 2

    Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин уточнил, что это стало частью форума-фестиваля «Я помню! Я горжусь!». Идея о его создании зародилась в Донецке.

    Это фестиваль военно-патриотической песни. Ему исполнилось семь лет.

    Пожарные и спасатели Подмосковья передали гумпомощь для МЧС в ДНР | Изображение 3

    «В 2015 году была написана песня „Донбасс“. В 2016 году мы прибыли в Донецк. И эта песня звучала в Центре славянской культуры. Там и приняли решение о создании фестиваля», — рассказал Щетинин.

    Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР. Уже 10 семей взяли под опеку первых 27 детей из Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.

    Пожарные и спасатели Подмосковья передали гумпомощь для МЧС в ДНР | Изображение 4

    Адреса сбора гумпомощи в Подмосковье размещены на сайте volontermo.ru.