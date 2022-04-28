Пожарные и спасатели Подмосковья передали гумпомощь для МЧС в ДНР

Спасатели из Подмосковья передали еще 450 килограммов гуманитарной помощи для службы МЧС Донецкой Народной Республики. Это коробки тушенки, сухой паек, 25 комплектов боевок.

Советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук отметил, что ранее пожарные и спасатели отправили еще свыше тонны гуманитарного груза самолетом для МЧС в ДНР.

Передали коллегам из ДНР 450 килограммов гуманитарной помощи: 25 комплектов боевок, семь коробок тушенки, 15 коробок сухпайков Игорь Томчук.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин уточнил, что это стало частью форума-фестиваля «Я помню! Я горжусь!». Идея о его создании зародилась в Донецке.

Это фестиваль военно-патриотической песни. Ему исполнилось семь лет.

«В 2015 году была написана песня „Донбасс“. В 2016 году мы прибыли в Донецк. И эта песня звучала в Центре славянской культуры. Там и приняли решение о создании фестиваля», — рассказал Щетинин.

Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР. Уже 10 семей взяли под опеку первых 27 детей из Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.

Адреса сбора гумпомощи в Подмосковье размещены на сайте volontermo.ru.