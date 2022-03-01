Повара, учителя и электромонтеры. Клин обеспечит работой приезжих из Донбасса
Глава Клина: приезжие из Донбасса получат помощь с трудоустройством
Среди эвакуированных в Подмосковье жителей ЛНР и ДНР есть большой запрос на трудоустройство. Люди хотят быть полезными, сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.
Она рассказала, что всех жителей, которые обратились с такой просьбой, обязательно трудоустроят. Сокольская отметила, что в Клину вакансий даже больше, чем людей, которые приехали в регион.
Поэтому всех, кто обратился, мы трудоустроим. Причем это самые различные уровни с учетом квалификации
Алена Сокольская.
Например, по ее словам, среди эвакуированных есть учитель английского языка и руководитель торгового сектора. Им уже устроили встречу с потенциальными работодателями.
Есть и те, кто может работать в сфере приготовления пищи, а это повара, посудомойки и не только.
«У нас есть электромонтеры среди женщин. Запрос на то, чем обладают наши соотечественники, сейчас очень большой», — подчеркнула Сокольская.
Она добавила, что у работодателей тоже большой запрос на сборщиков электроприборов, швей в цеха по производству мебели, медицинской одежды, обуви.
«То есть буквально за два-три дня обучат, и, пожалуйста, сразу работай», — добавила Сокольская.
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.