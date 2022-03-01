Повара, учителя и электромонтеры. Клин обеспечит работой приезжих из Донбасса

Среди эвакуированных в Подмосковье жителей ЛНР и ДНР есть большой запрос на трудоустройство. Люди хотят быть полезными, сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Источник фото: телеканал «360»

Она рассказала, что всех жителей, которые обратились с такой просьбой, обязательно трудоустроят. Сокольская отметила, что в Клину вакансий даже больше, чем людей, которые приехали в регион.

Поэтому всех, кто обратился, мы трудоустроим. Причем это самые различные уровни с учетом квалификации Алена Сокольская.

Например, по ее словам, среди эвакуированных есть учитель английского языка и руководитель торгового сектора. Им уже устроили встречу с потенциальными работодателями.

Есть и те, кто может работать в сфере приготовления пищи, а это повара, посудомойки и не только.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас есть электромонтеры среди женщин. Запрос на то, чем обладают наши соотечественники, сейчас очень большой», — подчеркнула Сокольская.

Она добавила, что у работодателей тоже большой запрос на сборщиков электроприборов, швей в цеха по производству мебели, медицинской одежды, обуви.

«То есть буквально за два-три дня обучат, и, пожалуйста, сразу работай», — добавила Сокольская.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.