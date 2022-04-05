«В сложный период рядом». Как жителей Донбасса поддержали в Подмосковье

В Подмосковье работает уже 130 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам из ЛДНР. В Красногорске, например, один из таких разместился в Молодежном центре на Речной улице. Как рассказал губернатор Андрей Воробьев, с конца февраля регион собрал около 800 тонн груза.

Волонтеры, жители и предприниматели приносят одежду и обувь, продовольствие, детское питание, технику. Коробки отправляют в пункты временного размещения беженцев в Подмосковье, а также в Ростов и на Украину.

Время очень непростое. Мы все это прекрасно понимаем, и поэтому мы должны быть едины — максимально сделать так, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, которые сегодня в беде, чувствовали нашу заботу Андрей Воробьев.

Пункт для сбора гуманитарной помощи на базе Молодежного центра в Красногорске открыли 24 февраля. За 36 дней сюда принесли более 113 275 товаров.

Отдельный сбор идет для беженцев, живущих в Красногорске у родственников и друзей. По предварительной информации, их свыше 400. Но гуманитарную помощь отправляют и в другие города, а также на Украину.

«Работают волонтеры, чтобы все это подготовить, в Домодедове груз собрать и отправить в ЛНР и ДНР. Очень востребовано все, что собирают ребята. Я хочу поблагодарить и наших жителей — они это делают от всей души. И мы в день собираем порядка 20 тонн, а с конца февраля собрали около 800 тонн», — рассказал Андрей Воробьев.

В аэропорту Домодедово 5 марта открыли распределительный центр, в котором сортируют весь собранный для беженцев груз. Оттуда его напрямую доставляют жителям ЛДНР.

Наши центры все будут работать. И, конечно, волонтеры большие молодцы, а это молодые ребята: и студенты, и те, кто приходит после работы. Они вовлечены в эту работу и в самый сложный период рядом Андрей Воробьев.

Сегодня в работе пунктов сбора помощи беженцам Донбасса задействован 1481 волонтер. Такие точки разместились в вузах, ресурсных и молодежных центрах, на базе общественных палат и не только.

Из бюджета Подмосковья на поддержку семей эвакуированных из ЛНР и ДНР жителей ежемесячно выделяют по 80 миллионов рублей. В пунктах временного размещения людей обеспечили пятиразовым питанием и медицинской помощью.

У беженцев есть мобильная связь, их снабдили лекарствами, одеждой, школьными принадлежностями, бытовой техникой.

«Сегодня наша группа выехала в Донбасс, чтобы уделить особое внимание детям. Детям, которые в Донецке находятся, которые остались там без родителей по разным причинам, в том числе погибли под ракетами, бомбардировками. Таких там более 50 человек — хотим разобраться и оказать им поддержку. Сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы сюда ребят привезти», — сообщил Воробьев.

Помощь с работой

Губернатор добавил, что у эвакуированных жителей большой запрос на поиск работы. Чтобы помочь им с трудоустройством, в Московской области проводят ярмарки вакансий.

Вчера мы провели ярмарку вакансий. Это РЖД, „Мострансавто“, торговые сети. И уже около 500 человек работу нашли Андрей Воробьев.

Руководитель пункта сбора гуманитарной помощи в Одинцове Екатерина Скорикова рассказала, что вопросу поиска вакансий уделяют особое внимание.

«У нас создан Telegram-канал, где размещаются все вакансии. И очень многие работодатели, которые готовы принять на работу беженцев, обращаются к нам. И уже некоторые трудоустроены», — поделилась она.

Ранее стало известно, что Подмосковье нашло около 60 тысяч вакансий для жителей, на работу которых повлияли санкции.