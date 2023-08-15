Подмосковье 15 августа 2023, 02:04 Помощь психологов понадобилась двум пострадавшим после ЧП в Сергиевом Посаде Соцслужба раскрыла суммы выплат пострадавшим в ЧП в Сергиевом Посаде Телеканал «360»

Читать 360tv в

Пострадавшие при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом-Посаде получили положенные им выплаты. Средства перечислили на их банковские счета. Об этом в беседе с «360» рассказала. заместитель заведующего отделением социального обеспечения окружного управления N 26 Минсоцразвития Московской области Светлана Егорова.

Она пояснила, что вся работа ведется по спискам, который предоставил региональный Минздрав, из них видно, сколько человек обратились в травмпункты и больницы, а значит получили вред здоровью.

Реклама

«К нам поступило 91 заявление. По всем приняли положительное решение. Большую часть выплат уже провели. Люди уже получили эти деньги на свои счета», — заявила Светлана Егорова.

Она добавила, что пока не удалось связаться с пятью пострадавшими. Сотрудники социальной службы с прошлой пятницы ездили по их адресам, но дома никого не оказалось. Специалист посоветовала пострадавшим в течении года с паспортом, СНИЛС и банковскими реквизитами обратиться в социальную службу для начисления выплат.

Сумма рассчитывается из тяжести вреда здоровью. Получившим серьезные травмы перечислили по 500 тысяч рублей, за среднюю степень — 300 тысяч, а за легкую — 100 тысяч рублей. Отдельную выплату получила муж и ребенок сотрудницы, которая скончалась от полученных травм при взрыве. Сумма составила по одному миллиону рублей на каждого члена семьи.

Также социальная служба занимается поддержкой пострадавших. Так, двум людям, пережившим взрыв в Сергиевом Посаде понадобилась помощь психологов. К ним направили специалистов, которые провели с ними необходимую работу. Кроме того, сотрудники держат на контроле состояние здоровья пострадавших и находятся с ними в регулярном контакте.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов отметил, что компенсацией для владельцев получивших повреждения автомобилей занимается специальная рабочая группа. Всего в предварительный список для получения выплат включили 223 человека.

Взрыв на складе с пиротехникой в Сергиево-Посадском городском округе прогремел в минувшую среду, 9 августа. От полученных травм скончалась сотрудница Загорского оптико-механического завода, расположенного рядом.

По данным Минздрава Московской области, лечение в больницах продолжили семь пострадавших, чье состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Взрывная волна повредила более 20 частных домов и 397 квартир. Круглосуточный разбор завалов на месте детонации продолжался до пятницы, 11 августа. На месте действовали около 400 спасателей, а также 12 кинологических расчетов, которые занимались поисками людей под завалами.