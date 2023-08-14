Важное 14 августа 2023, 19:46 Выплаты после ЧП в Сергиевом Посаде получили более 90 человек Глава Сергиева Посада: выплаты после взрыва получили более 90 человек РИА «Новости»

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Более 90 человек получили выплаты от губернатора Подмосковья после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

«Эти выплаты назначаются проактивно по спискам обратившихся в районную больницу», — добавил он.

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Отдельно он обратил внимание на многочисленные вопросы от владельцев пострадавших автомобилей. Для оперативного решения вопроса, по его словам, создали рабочую группу. На данный момент в списках владельцев пострадавших транспортных средств числятся 223 человека.

«Тем, кто ранее не обращался, алгоритм объяснят по телефону: 8-915-135-15-10», — уточнил Акулов.

Звонить по этому номеру необходимо с 09:00 до 18:00.

Взрыв на складе пиротехники на территории ЗОМЗ произошел 9 августа. В результате смертельные травмы получила сотрудница завода. Она скончалась в больнице.